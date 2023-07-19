За сутки силы обороны уничтожили три российских ЗРК, три склада боеприпасов и три станции РЭБ оккупантов – Генштаб

По его данным, успешно атакованы три зенитных ракетных комплекса противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления РФ, один зенитный ракетный комплекс и 16 артиллерийских средств на огневых позициях", – говорится в сообщении.

Силами обороны также ликвидированы три российских склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, отмечают в Генштабе.