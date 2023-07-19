За сутки силы обороны уничтожили три российских ЗРК, три склада боеприпасов и три станции РЭБ оккупантов – Генштаб

По его данным, успешно атакованы три зенитных ракетных комплекса противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления РФ, один зенитный ракетный комплекс и 16 артиллерийских средств на огневых позициях", – говорится в сообщении.
Силами обороны также ликвидированы три российских склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы, отмечают в Генштабе.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 18 июля 2023 года: около 239 010 военных убитыми, 8051 боевая бронированная машина, 4119 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.