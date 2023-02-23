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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Gepard на охоте. В Воздушных силах показали зенитные установки, которые уничтожают воздушные цели РФ

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Установки Gepard Украине передала Германия
Установки Gepard Украине передала Германия
Фото: EPA

В Воздушных силах Украины показали работу зенитных самоходных установок Gepard, которые уничтожают российские воздушные цели. Видео опубликовано в Telegram командования ВС ВСУ 23 февраля.

"Gepard на охоте. Воины боевого расчета зенитной установки Gepard круглосуточно несут дежурство, чтобы защитить наше небо от врага. Наши военные умело пользуются техникой, предоставленной странами-партнерами, с помощью которой сбита значительная часть российских воздушных целей", – говорится в сообщении.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: военная техника, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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