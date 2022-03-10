Геращенко: Пока мы не перемелем две трети российской армии, мы ничего не добьемся

Геращенко: Надо бить россиян везде. На земле и в воздухе, находить и уничтожать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Думаю, что пока мы не перемелем две трети российской армии ценой огромного количества жизней и потерь украинских воинов и жителей Украины, мы ничего не добьемся". – сказал Геращенко.

По его словам, потери сухопутных сил РФ уже достигли одной трети от введенного контингента.

"На сегодня, по мнению экспертов, [президент РФ Владимир] Путин собрал в Украине 90% всех своих сухопутных сил. Если считать, что уже треть из них уже перемолота, еще одна треть – и они становятся небоеспособными. Поэтому надо бить их везде. На земле и в воздухе, находить и уничтожать. Им очень страшно. Они демотивированы и не хотят воевать. Поэтому мы должны содействовать дальнейшему информационно-психологическому развалу российской армии и всех, кто есть в России", – подчеркнул Геращенко.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube