Геращенко: Пока мы не перемелем две трети российской армии, мы ничего не добьемся

"Думаю, что пока мы не перемелем две трети российской армии ценой огромного количества жизней и потерь украинских воинов и жителей Украины, мы ничего не добьемся". – сказал Геращенко.
По его словам, потери сухопутных сил РФ уже достигли одной трети от введенного контингента.
"На сегодня, по мнению экспертов, [президент РФ Владимир] Путин собрал в Украине 90% всех своих сухопутных сил. Если считать, что уже треть из них уже перемолота, еще одна треть – и они становятся небоеспособными. Поэтому надо бить их везде. На земле и в воздухе, находить и уничтожать. Им очень страшно. Они демотивированы и не хотят воевать. Поэтому мы должны содействовать дальнейшему информационно-психологическому развалу российской армии и всех, кто есть в России", – подчеркнул Геращенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется).
С начала войны российская армия понесла значительные потери, сообщили в Генеральном штабе ВСУ: более 12 тысяч человек личного состава, 1105 боевых бронеавтомобилей, 335 танков, 123 артеллерийские системы, 49 самолетов, 81 вертолет.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 9 марта рассказал, что в России уволили с руководящих должностей порядка восьми генералов из-за того, что они не выполнили задания, связанные с вторжением РФ в Украину.
Война между Украиной и Россией продолжается две недели. При этом, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.