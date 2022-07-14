Глава комитета Сената США по разведке заявил, что ужесточение агрессии РФ усилит поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов

"Жестокие действия и риторика, которые мы видим у [президента РФ Владимира] Путина в последние месяцы, – лишь продолжение длинной чреды наступательных действий президента России. Ужесточенная агрессия России только усилит поддержку США нашим украинским партнерам и укрепит коллективную оборону НАТО", – подчеркнул Уорнер.
Он отметил, что Украина сейчас остро нуждается в поддержке.
"Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию, решительно противодействовать российской агрессии. И я буду продолжать работать над тем, чтобы Украина имела дипломатическую, силовую и разведывательную поддержку, в которой она так остро нуждается", – сказал сенатор.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России 24 февраля США неоднократно предоставляли Украине необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.
По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.