Глава комитета Сената США по разведке заявил, что ужесточение агрессии РФ усилит поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов

Уорнер: Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию Фото: ЕРА

"Жестокие действия и риторика, которые мы видим у [президента РФ Владимира] Путина в последние месяцы, – лишь продолжение длинной чреды наступательных действий президента России. Ужесточенная агрессия России только усилит поддержку США нашим украинским партнерам и укрепит коллективную оборону НАТО", – подчеркнул Уорнер.

Он отметил, что Украина сейчас остро нуждается в поддержке.

"Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию, решительно противодействовать российской агрессии. И я буду продолжать работать над тем, чтобы Украина имела дипломатическую, силовую и разведывательную поддержку, в которой она так остро нуждается", – сказал сенатор.

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