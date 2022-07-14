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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава комитета Сената США по разведке заявил, что ужесточение агрессии РФ усилит поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов

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Уорнер: Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию
Уорнер: Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию
Фото: ЕРА

Ужесточение агрессии России против Украины приведет к усилению поддержки Украины со стороны США. Об этом в комментарии Guildhall заявил американский сенатор от штата Вирджиния, глава комитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

"Жестокие действия и риторика, которые мы видим у [президента РФ Владимира] Путина в последние месяцы, – лишь продолжение длинной чреды наступательных действий президента России. Ужесточенная агрессия России только усилит поддержку США нашим украинским партнерам и укрепит коллективную оборону НАТО", – подчеркнул Уорнер.

Он отметил, что Украина сейчас остро нуждается в поддержке.

"Мы должны продолжать тесно взаимодействовать с нашими партнерами и союзниками, чтобы представить единую позицию, решительно противодействовать российской агрессии. И я буду продолжать работать над тем, чтобы Украина имела дипломатическую, силовую и разведывательную поддержку, в которой она так остро нуждается", – сказал сенатор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России 24 февраля США неоднократно предоставляли Украине необходимую военную, финансовую и гуманитарную помощь.

По данным Пентагона, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

Теги: Россия, США, Украина, Джо Байден, помощь, война России против Украины, сенатор
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