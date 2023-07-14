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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гончаренко о заявлении Кубракова: Публиковать во время войны данные о мостах – это своими руками наводить на них ракеты врага

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Нардеп Гончаренко считает, что "заявление Кубракова поможет россиянам уничтожить украинские мосты"
Нардеп Гончаренко считает, что "заявление Кубракова поможет россиянам уничтожить украинские мосты"
Фото: biz.censor.net

Публиковать на государственных ресурсах данные о стратегически важных объектах во время войны – своими руками наводить ракеты россиян. Об этом заявил в своем Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, комментируя информацию об украинских мостах, опубликованную 13 июля на сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"На сайте Министерства развития общин появилась информация, благодаря которой россиянам не нужны разведданные для уничтожения инфраструктуры Украины. Минразгром во главе с вице-премьером, [министром по вопросам развития общин, территорий и инфраструктуры Александром] Кубраковым рассказали всем, в том числе и россиянам, данные о 22 454 мостах. Рассказывать о таких стратегически важных объектах как мосты – это своими руками наводить ракеты россиян. Кубракову осталось пройтись по мостам с телекамерами, показать слабые места", – заявил Гончаренко.

Народный депутат считает, что было бы лучше, если бы правительство просто отремонтировало мосты, которые находятся у него на балансе, а не рассказывало об их состоянии.

"[В Минрегионе] отметили, что около 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии. Ну и, чтобы врагу было уже совершенно понятно, уточнили: "Два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Речь идет о мосте имени Патона и мосте Метро". То есть мосты, которые на балансе у правительства, были помечены правительством, что они в очень плохом состоянии, могли бы быть тихонько отремонтированы правительством. Но нет, об этом Кубраков сигнализирует публично", – подчеркнул Гончаренко.

Нардеп предостерегает, что "заявление Кубракова поможет россиянам уничтожить украинские мосты".

"Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и обороноспособности и экономики Украины в целом, говорит Кубраков. Полезные для россиян министры в украинской власти – вот недопустимая ситуация для физической безопасности украинцев", – резюмировал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0xmoNGNHSYgC4y5zTb9qkuo1B8noquYEMwmcngRaQ2ERJx4YkebNfJdBgtK5QqyMl

Теги: Россия, Алексей Гончаренко, мост, война России против Украины, вице-премьер, инфраструктура, Александр Кубраков
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