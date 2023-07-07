"Все было заминировано". Военный ВСУ рассказал, почему 24 февраля на Чонгаре не взорвали мосты

Сестриватовский считает, что подрыв мостов на Чонгаре существенно не остановил бы продвижение оккупантов на юге Фото: pravda.com.ua

Сестриватовский, который нес службу на Чонгаре с осени 2021 года и занимал должность заместителя командира взвода, утверждает, что все мосты были заминированы еще с 2014 года.

По его словам, перед началом полномасштабного вторжения их не разминировали, а, наоборот, проверяли за полторы-две недели до войны.

"По-особому укрепления на Чонгаре не готовили. Но там все было заминировано заранее, еще с 2014 года. Все мосты – там был железнодорожный мост, а также два моста с Чонгара – были заминированы", – подчеркнул украинский военный.

По словам Сестриватовского, он сам должен был взорвать мосты на Чонгаре в ночь на 24 февраля. Приказ о подрыве мостов должен был отдать непосредственный командир позиции, но из-за отсутствия связи, длительных обстрелов и занятости командира личным составом Сестриватовскому пришлось самостоятельно принять решение о подрыве.

И хоть Сестриватовский не является сапером, но он прошел инструктаж о том, как подключить взрывные устройства.

"Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял именно у мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал – взрыва не произошло", – отметил защитник Чонгара.

Сестриватовский называет два возможных варианта, почему подрыва мостов не произошло: сработала диверсионная группа россиян или провода подрыва были повреждены в результате обстрела.

Военный говорит, что удивился, когда узнал, что история с подрывом мостов на Чонгаре стала предметом обсуждений по всей Украине, а кого-то даже обвиняют в этом. Он не согласен с тем, что подрыв мостов существенно остановил бы продвижение оккупантов на юге.

"Только задержало бы, но ненадолго – на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они же готовились к этой войне", – объясняет он

После неуспешного подрыва Сестриватовский вместе с двумя призывниками решил покинуть позиции на собственном автомобиле, поскольку не успел выехать вместе со своим подразделением. В тот же день, 24 февраля, их окружили и взяли в плен российские оккупанты. Защитник Чонгара вернулся из плена только 26 апреля 2023 года.