"Все было заминировано". Военный ВСУ рассказал, почему 24 февраля на Чонгаре не взорвали мосты

Сестриватовский, который нес службу на Чонгаре с осени 2021 года и занимал должность заместителя командира взвода, утверждает, что все мосты были заминированы еще с 2014 года.
По его словам, перед началом полномасштабного вторжения их не разминировали, а, наоборот, проверяли за полторы-две недели до войны.
"По-особому укрепления на Чонгаре не готовили. Но там все было заминировано заранее, еще с 2014 года. Все мосты – там был железнодорожный мост, а также два моста с Чонгара – были заминированы", – подчеркнул украинский военный.
По словам Сестриватовского, он сам должен был взорвать мосты на Чонгаре в ночь на 24 февраля. Приказ о подрыве мостов должен был отдать непосредственный командир позиции, но из-за отсутствия связи, длительных обстрелов и занятости командира личным составом Сестриватовскому пришлось самостоятельно принять решение о подрыве.
И хоть Сестриватовский не является сапером, но он прошел инструктаж о том, как подключить взрывные устройства.
"Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло. Я должен был его увидеть. Я стоял именно у мостов, на первой линии. Пытался переподключить, перепроверить провода: может, какая-то ошибка произошла, неправильно что-то подключили. Подключил заново, снова попробовал. Раза три это сделал – взрыва не произошло", – отметил защитник Чонгара.
Сестриватовский называет два возможных варианта, почему подрыва мостов не произошло: сработала диверсионная группа россиян или провода подрыва были повреждены в результате обстрела.
Военный говорит, что удивился, когда узнал, что история с подрывом мостов на Чонгаре стала предметом обсуждений по всей Украине, а кого-то даже обвиняют в этом. Он не согласен с тем, что подрыв мостов существенно остановил бы продвижение оккупантов на юге.
"Только задержало бы, но ненадолго – на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они же готовились к этой войне", – объясняет он
После неуспешного подрыва Сестриватовский вместе с двумя призывниками решил покинуть позиции на собственном автомобиле, поскольку не успел выехать вместе со своим подразделением. В тот же день, 24 февраля, их окружили и взяли в плен российские оккупанты. Защитник Чонгара вернулся из плена только 26 апреля 2023 года.
Российские оккупационные войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Они захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие, сообщил 8 мая тогдашний советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, там могла быть "какая-то измена". "После войны надо будет разбираться, и, наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне", – подчеркнул Жданов.
26 мая у секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова спросили о ситуации с захватом Херсона и заходе оккупантов из Крыма. На вопрос: "Это неготовность, измена или что-то другое?" – он сказал: "Окончательного ответа нет".