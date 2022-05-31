Данилов заявил, что "даже у него" нет ответа на вопрос о разминировании дороги из Крыма в Херсонскую область

Данилов сказал, что вопросом возможного разминирования перешейка в Херсонской области "занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этим" Фото: rnbo.gov.ua

"Разминирование перешейка в Херсонской области. Для себя вы поняли, как это произошло и почему так вышло?" – спросила журналистка.

Данилов ответил: "Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этими вопросами".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

"После войны или раньше, когда будет разрешено, будет обнародован отчет по этому вопросу. Там не обошлось без государственной измены, но нет факта разминирования", – заявил политик.

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