ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов заявил, что "даже у него" нет ответа на вопрос о разминировании дороги из Крыма в Херсонскую область

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов сказал, что вопросом возможного разминирования перешейка в Херсонской области "занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этим"
Данилов сказал, что вопросом возможного разминирования перешейка в Херсонской области "занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этим"
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов в интервью "Укринформу", которое вышло 31 мая, прокомментировал сообщения о разминировании дороги из оккупированного Крыма в Херсонскую область.

"Разминирование перешейка в Херсонской области. Для себя вы поняли, как это произошло и почему так вышло?" – спросила журналистка.

Данилов ответил: "Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этими вопросами".

Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

"После войны или раньше, когда будет разрешено, будет обнародован отчет по этому вопросу. Там не обошлось без государственной измены, но нет факта разминирования", – заявил политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Они захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие, сообщил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, там могла быть "какая-то измена". "После войны надо будет разбираться, и, наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне", – подчеркнул Жданов.

Данилова уже спрашивали о ситуации с захватом Херсона и заходе оккупантов из Крыма. На вопрос: "Это неготовность, измена или что-то другое?" – он сказал: "Окончательного ответа нет". "Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской. И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено до декабря месяца, все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – я думаю, что это будет предметом выяснения", – заявил секретарь СНБО 26 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, Херсон, СНБО, Чонгар, война России против Украины, разминирование, Алексей Данилов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (62611)
2
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (43610)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (43447)
4
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38455)
5
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29005)
6
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21192)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (20582)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (20098)
 
 
 
 