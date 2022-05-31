Данилов заявил, что "даже у него" нет ответа на вопрос о разминировании дороги из Крыма в Херсонскую область

"Разминирование перешейка в Херсонской области. Для себя вы поняли, как это произошло и почему так вышло?" – спросила журналистка.
Данилов ответил: "Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к большому сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют возможности заниматься этими вопросами".
Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
"После войны или раньше, когда будет разрешено, будет обнародован отчет по этому вопросу. Там не обошлось без государственной измены, но нет факта разминирования", – заявил политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупационные войска зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Они захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, в произошедшем разберется следствие, сообщил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, там могла быть "какая-то измена". "После войны надо будет разбираться, и, наверное, на самом высоком уровне. Почему мосты не взорвали, дороги не взорвали? Кто снял инженерные сооружения? Кто снял минные поля? Херсонцы рассказывают, что последние минные поля снимали еще в феврале, с Чонгара. Уже в 9.00 24 февраля россияне были в Херсоне", – подчеркнул Жданов.
Данилова уже спрашивали о ситуации с захватом Херсона и заходе оккупантов из Крыма. На вопрос: "Это неготовность, измена или что-то другое?" – он сказал: "Окончательного ответа нет". "Летом 2021 года состоялось заседание СНБО непосредственно в отношении Чонгара, Херсонской области, Запорожской, Донецкой и Николаевской. И все задания, о которых рапортовали, что все выполнено до декабря месяца, все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем – я думаю, что это будет предметом выяснения", – заявил секретарь СНБО 26 мая.