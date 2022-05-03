Гордон: Всем, кто устраивал зверства в Украине, мародерил, отправлял посылки с награбленным домой, приготовиться. Вас достанут в любой точке мира

Гордон: Пускай не снятся хорошие сны тем, кто здесь у нас был, устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Наша военная разведка в содружестве с военными разведками стран-партнеров получила все документы, касающиеся всех лиц, которые вошли на территорию Украины. И мне удалось с целым рядом документов ознакомиться. Что это за документы? Полное досье на каждого человека: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, личный военный номер, номер автомата, семейное положение, даже – меня поразило – в каких странах был. Кстати меня потрясло то, что из рядовых солдат и сержантов практически никто нигде не был. Редко кто из офицеров был в Египте, еще реже – в Турции. И совсем уж мало кто, командиры бригад, в Таиланде были еще", – сказал Гордон.

По его словам, в Украине создается новая спецслужба, которая будет заниматься теми, кто совершал военные преступления против украинцев.

"Пускай не снятся хорошие сны тем, кто здесь у нас был, устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными. Все идентифицированы. Ребята, ждите. Ждите каждый, дрожите. У нас сейчас создается мощнейшее управление – спецслужба, которая наподобие "Моссада" будет заниматься всеми, кто издевался над украинцами. Доставать будут в любой точке земного шара – или уничтожать, ликвидировать или привозить в Украину для показательных судов. Всем приготовиться. Всем, кто посылки отправлял с награбленным, мародерил. Все известно – куда, какие адреса", – подчеркнул журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

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