ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Всем, кто устраивал зверства в Украине, мародерил, отправлял посылки с награбленным домой, приготовиться. Вас достанут в любой точке мира

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Гордон: Пускай не снятся хорошие сны тем, кто здесь у нас был, устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными
Гордон: Пускай не снятся хорошие сны тем, кто здесь у нас был, устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российским оккупантам, которые совершали военные преступления в Украине, не удастся избежать наказания. Об этом в интервью ведущему канала "Украина 24" Василию Голованову заявил журналист, основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Наша военная разведка в содружестве с военными разведками стран-партнеров получила все документы, касающиеся всех лиц, которые вошли на территорию Украины. И мне удалось с целым рядом документов ознакомиться. Что это за документы? Полное досье на каждого человека: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, личный военный номер, номер автомата, семейное положение, даже – меня поразило – в каких странах был. Кстати меня потрясло то, что из рядовых солдат и сержантов практически никто нигде не был. Редко кто из офицеров был в Египте, еще реже – в Турции. И совсем уж мало кто, командиры бригад, в Таиланде были еще", – сказал Гордон.

По его словам, в Украине создается новая спецслужба, которая будет заниматься теми, кто совершал военные преступления против украинцев.

"Пускай не снятся хорошие сны тем, кто здесь у нас был, устраивал расправы над мирными жителями и издевался над военными. Все идентифицированы. Ребята, ждите. Ждите каждый, дрожите. У нас сейчас создается мощнейшее управление – спецслужба, которая наподобие "Моссада" будет заниматься всеми, кто издевался над украинцами. Доставать будут в любой точке земного шара – или уничтожать, ликвидировать или привозить в Украину для показательных судов. Всем приготовиться. Всем, кто посылки отправлял с награбленным, мародерил. Все известно – куда, какие адреса", – подчеркнул журналист.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины – это изнасилования, казни, убийства детей.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, убийство, изнасилование, Моссад, преступление, спецслужбы, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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