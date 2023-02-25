Госдепартамент подтвердил гибель в Украине добровольца из США, который воевал в интернациональном легионе

По данным канала, 28-летний Эндрю Питерс из города Марщфилд (штат Висконсин) был профессиональным военным, участником миссии в Афганистане. Он участвовал в боях в составе украинского иностранного легиона и погиб 16 февраля.

"Мы можем подтвердить гибель гражданина США в Украине, поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь в Украине", – сообщили каналу в Госдепе.

Отец Питерса в интервью местному изданию Marshfield news herald рассказал, что его сын владел несколькими языками, в том числе украинским, русским и французским.

"У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и всем нравился. Мы все чрезвычайно гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", – сказал отец погибшего военного.