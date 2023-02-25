Госдепартамент подтвердил гибель в Украине добровольца из США, который воевал в интернациональном легионе

По данным канала, 28-летний Эндрю Питерс из города Марщфилд (штат Висконсин) был профессиональным военным, участником миссии в Афганистане. Он участвовал в боях в составе украинского иностранного легиона и погиб 16 февраля.
"Мы можем подтвердить гибель гражданина США в Украине, поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь в Украине", – сообщили каналу в Госдепе.
Отец Питерса в интервью местному изданию Marshfield news herald рассказал, что его сын владел несколькими языками, в том числе украинским, русским и французским.
"У Эндрю было четкое представление о том, что правильно, а что неправильно. Он чувствовал необходимость использовать свои прежние боевые навыки, чтобы помочь украинскому народу бороться и освобождать свою страну. Эндрю был очень близок со своими однополчанами и всем нравился. Мы все чрезвычайно гордимся его храбростью и самоотверженной жертвой", – сказал отец погибшего военного.
О создании интернационального легиона президент Украины Владимир Зеленский объявил на четвертый день полномасштабного вторжения РФ, 27 февраля 2022 года. Он призвал иностранных граждан "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
13 июня спикер легиона Магру сообщил, что к Интернациональному легиону обороны Украины присоединились добровольцы со всех континентов, но не назвал их точное количество. "У нас есть представители 55 стран со всех континентов, даже таких далеких, как Бразилия, Южная Корея, Австралия", – сказал Магру.