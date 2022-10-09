Гозман: Я желаю победы своей стране, а она – в поражении в войне с Украиной

"Я понимал с самого начала, что ваша война будет и за нас, как бы вы к нам не относились. Как бы ваши солдаты, ваши офицеры, ваши граждане не относились к России… плохо, а как может быть иначе… Это все понятно, к сожалению. Тем не менее, объективно ваши солдаты сражаются за нас сейчас, – подчеркнул Гозман. – Я писал, что я желаю победы своей стране. Но победа моей страны – не в военной победе в войне с Украиной, а как раз в поражении в войне с Украиной, чтобы наши войска ушли из Украины, чтобы судили тех, кто эту войну начал – в этом победа моей страны. И, конечно, я желал поражения своему правительству. И сейчас желаю".

Политик отметил, что верит в победу Украины в войне против России. Гозман выразил надежду, что Украина будет членом НАТО и ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube