Гозман: Я желаю победы своей стране, а она – в поражении в войне с Украиной

"Я понимал с самого начала, что ваша война будет и за нас, как бы вы к нам не относились. Как бы ваши солдаты, ваши офицеры, ваши граждане не относились к России… плохо, а как может быть иначе… Это все понятно, к сожалению. Тем не менее, объективно ваши солдаты сражаются за нас сейчас, – подчеркнул Гозман. – Я писал, что я желаю победы своей стране. Но победа моей страны – не в военной победе в войне с Украиной, а как раз в поражении в войне с Украиной, чтобы наши войска ушли из Украины, чтобы судили тех, кто эту войну начал – в этом победа моей страны. И, конечно, я желал поражения своему правительству. И сейчас желаю".
Политик отметил, что верит в победу Украины в войне против России. Гозман выразил надежду, что Украина будет членом НАТО и ЕС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.