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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гозман: Я желаю победы своей стране, а она – в поражении в войне с Украиной

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ВСУ сражаются за нас сейчас, отметил российский оппозиционный политик Гозман
ВСУ сражаются за нас сейчас, отметил российский оппозиционный политик Гозман
Фото: Иван Шаблов / Facebook

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что желает поражения правительству России.

"Я понимал с самого начала, что ваша война будет и за нас, как бы вы к нам не относились. Как бы ваши солдаты, ваши офицеры, ваши граждане не относились к России… плохо, а как может быть иначе… Это все понятно, к сожалению. Тем не менее, объективно ваши солдаты сражаются за нас сейчас, – подчеркнул Гозман. – Я писал, что я желаю победы своей стране. Но победа моей страны – не в военной победе в войне с Украиной, а как раз в поражении в войне с Украиной, чтобы наши войска ушли из Украины, чтобы судили тех, кто эту войну начал – в этом победа моей страны. И, конечно, я желал поражения своему правительству. И сейчас желаю".

Политик отметил, что верит в победу Украины в войне против России. Гозман выразил надежду, что Украина будет членом НАТО и ЕС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 4 октября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что ВСУ в ходе контрнаступления освободили 1534 населенных пункта.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оппозиция, военные, ВСУ, война России против Украины, правительство РФ, Леонид Гозман, интервью
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