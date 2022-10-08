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Гозман об аресте в России: Я был в самом первом, если не нулевом круге ада. Но были все основания считать, что я оттуда не вырвусь никогда

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После выхода из изолятора в конце сентября Гозман покинул Россию
После выхода из изолятора в конце сентября Гозман покинул Россию
Фото: Общероссийский гражданский форум / Fаcebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что не думал выйти на свободу, когда его задержали российские силовики.

"Я, в общем, имел небольшое приключение, оно осложнялось, объективно, тем, что я был сразу после больницы. [...] Конечно, психологически [было тяжело], поскольку я думал – ну, все основания были считать, – что я оттуда не вырвусь вообще никогда. Вот это было неприятным таким моментом, честно говоря", – сказал он.

Российский оппозиционер считает некорректным выражение, что пережитое им было "адом".

"Я был в самом первом, если не в нулевом круге этого ада, а вот люди, которые сидят, знаете, там в колониях строгого режима и которых сажают в ШИЗО (штрафной изолятор. – "ГОРДОН"), – вот это действительно страшно", – считает Гозман.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В мае Гозмана внесли в реестр "иностранных агентов" в РФ. В июле стало известно, что в отношении политика возбуждено уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве (у него есть израильский паспорт).

В августе – сентябре Гозмана дважды арестовывали за посты в соцсетях. После выхода из изолятора в конце сентября он покинул Россию.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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