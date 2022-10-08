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Гозман: Я верю в победу Украины. Она восстановится, станет членом НАТО и ЕС, а мы-то, думаю, не выскочим из этой трагедии

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ВСУ ведут контрнаступление на ряде направлений
ВСУ ведут контрнаступление на ряде направлений
Фото: Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик Леонид Гозман заявил, что ему стыдно за свою страну, которая напала на Украину.

"Это страшное преступление моей страны, соизмеримое со сталинским ГУЛАГом, [...] одно из самых страшных преступлений, которое было совершено именем России. Я думаю, что мы (такие люди, как я) чувствуем себя сейчас так, как чувствовали себя немцы (такие, как мы) во времена Третьего рейха – ничего, кроме стыда за отечество", – сказал он.

Российский оппозиционер считает, что в войне победит Украина.

"Конечно, я верю в вашу победу, я верю в то, что после этой трагедии ужасной Украина восстановится, она станет сильнее, чем раньше, что она станет... Я надеюсь, вы будете членами НАТО и Европейского союза и так далее. Понятно, что вы будете теперь центром такого славянского и православного мира, вы, конечно, а не Москва, – и ежу понятно. А вот что будет с нами? Мы-то, я думаю, не выскочим из этой трагедии", – заявил Гозман.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, в конце лета началось контрнаступление Вооруженных сил Украины на других направлениях.

По состоянию на 8 октября, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидированы около 62 060 российских оккупантов, уничтожено тысячи единиц военной и боевой техники РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, НАТО, оппозиция, война, вторжение, преступление, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, Леонид Гозман, ГУЛАГ, ЕС, российские оккупанты
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