ГУР: Российские моряки в День ВМФ РФ получили "поздравления" от украинских хакеров с "троянским" сюрпризом

Отмечается, что предварительно украинские хакеры попали в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam).
"Таким образом, российские моряки, в том числе командиры ВМФ РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на [утонувший] крейсер "Москва", – сказано в сообщении.
Кроме того, как указали в украинской разведке, в сообщениях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы.
"В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается, – подчеркнули в ГУР. – Одновременно взломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт Евразийского экономического союза. На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации".
На обнародованном ГУР видео видны скриншоты ответов на поздравления с Днем ВМФ РФ.
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Крейсер "Москва" не должен был быть в Черном море, но россияне "затянули это ржавое корыто в зону поражения" и украинцы этим воспользовались, рассказал в интервью, опубликованном 12 мая 2023 года главком ВСУ Валерий Залужный.