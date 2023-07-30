ГУР: Российские моряки в День ВМФ РФ получили "поздравления" от украинских хакеров с "троянским" сюрпризом

Так крейсер "Москва" выглядел в 2020 году, до его поражения силами обороны Украины Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Отмечается, что предварительно украинские хакеры попали в российские системы массовой рассылки сообщений (рекламный spam).

"Таким образом, российские моряки, в том числе командиры ВМФ РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно благодарили за поздравления и только потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе на [утонувший] крейсер "Москва", – сказано в сообщении.

Кроме того, как указали в украинской разведке, в сообщениях содержалась "троянская" программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы.

"В настоящее время поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается, – подчеркнули в ГУР. – Одновременно взломаны серверы трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт Евразийского экономического союза. На них также было размещено упомянутое видео и получен доступ к закрытой информации".

На обнародованном ГУР видео видны скриншоты ответов на поздравления с Днем ВМФ РФ.