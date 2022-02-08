Харьковский бронетанковый завод испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ

Эта боевая машина – основной танк Вооруженных сил Украины, предназначенный для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

При модернизации танк обустроили новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными решетчатыми кормовыми экранами и резиновыми щитками на башне. Также усовершенствована топливная система танка и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых, советских. Отныне эта боевая машина имеет системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", – отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.