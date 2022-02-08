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Харьковский бронетанковый завод испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ

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Танк Т-64БВ оснастили системами связи и навигации, отвечающими стандартам НАТО
Танк Т-64БВ оснастили системами связи и навигации, отвечающими стандартам НАТО
Фото: ukroboronprom.com.ua

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", испытывает новейшую модернизацию танка Т-64БВ образца 2022 года. Об этом 8 февраля сообщается на сайте госконцерна.

Эта боевая машина – основной танк Вооруженных сил Украины, предназначенный для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

При модернизации танк обустроили новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными решетчатыми кормовыми экранами и резиновыми щитками на башне. Также усовершенствована топливная система танка и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

"Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых, советских. Отныне эта боевая машина имеет системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО", – отметил директор Харьковского бронетанкового завода Герман Сметанин.

Контекст:

Харьковский бронетанковый завод входит в состав "Укроборонпрома" и специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетехники и танковых двигателей.

В сентябре 2020 года Харьковская облгосадминистрация сообщила, что завод получил контракт от Минобороны Украины на 136 млн грн для проведения капитального ремонта 13 единиц техники. 

В ноябре 2021 года Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК, техника успешно прошла типовые испытания.

Теги: Укроборонпром, танки, вооружение, военная техника, ВСУ, Харьковский бронетанковый завод
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