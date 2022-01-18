ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Укроборонпром" изготовил в 2021 году оружия и другой продукции на сумму почти на четверть больше, чем в 2020-м

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За год "Укроборонпром" изготовил, модернизировал, восстановил и отремонтировал более 3300 единиц вооружения и военной техники
За год "Укроборонпром" изготовил, модернизировал, восстановил и отремонтировал более 3300 единиц вооружения и военной техники
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Предприятия концерна "Укроборонпром" в 2021 году произвели вооружения, военной техники и другой продукции на 39 млрд грн, что на 24% больше, чем в 2020 году (31,4 млрд грн). Об этом сообщается 17 января на сайте концерна.

Согласно сообщению, наибольший рост, 36%, достигнут в производстве (включая модернизацию, ремонт и услуги) авиационной техники и оборудования, которое достигло 15,7 млрд грн.

Производство высокоточного оружия и боеприпасов увеличилось на 34% (до 8,6 млрд грн), а военно-морской техники – на 19%, (до 4,6 млрд грн).

На предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения производство выросло на 7% – до 2,8 млрд грн, тогда как производство бронетанковой техники в 2021 году осталось на уровне 2020 года – 5,7 млрд грн.

Всего предприятия концерна изготовили, модернизировали, восстановили и отремонтировали более 3300 единиц вооружения и военной техники.

На другие направления производства, в частности, продукцию гражданского назначения, приходится более 1,5 млрд грн.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/233974038906064

Отмечается, что в 2021 году в рамках реализации государственных целевых программ предприятия "Укроборонпрома" получили 705 млн грн на развитие их производственных мощностей, в том числе на закупку нового оборудования.

Контекст:

"Укроборонпром" был создан в 2010 году.

В декабре 2020 года гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации  концерна. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

13 июля 2021 года за принятие законопроекта о реформе "Укроборонпрома" 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.

В декабре 2021 года Кабмин утвердил реорганизацию государственного оборонного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал трансформацию его 43 предприятий-участников в хозяйственные общества. 

Теги: оружие, Укроборонпром, авиация, вооружение, боеприпасы, бронетехника
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
  "Комар, тебе восемь лет! А он мне говорит: "Облезешь". Усик рассказал, как ему нахамил незнакомый ребенок
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
Netflix закрыл кулинарное шоу Пэрис Хилтон после первого сезона
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
  "Мой Тимур полез в драку. Я переживала, что его просто убьют". Ефросинина рассказала о домогательствах иностранца в присутствии мужа
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Жареные булки". Дорофеева показала пятую точку
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Обалдеть какая", "Вот это тело". 66-летняя Хакамада снялась в бикини и засветила большое тату внизу живота
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
"Секси". Дочь Ющенко показала голую грудь в комбинезоне с эффектом голого тела
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Ведущей церемонии вручения премии BAFTA стала Ребел Уилсон
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
Проживающая в Германии жена мэра Кличко поделилась рецептом пасты для одиноких людей
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Знойная женщина", "Ах, эти глаза". 48-летняя Жураковская показала голую грудь с верхнего ракурса
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Фигуристая Анфиса", "Гром-бедра". Чехова крупным планом показала изгибы фигуры
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Укокошилась". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на одном фото выставила голый пупок, пресс и декольте
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Боже, кто это?", "Очень плохой макияж. Портит". В сети обсуждают новое селфи 72-летней Пугачевой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
"Точно беременна. Животик". 41-летняя Семенович подняла платье и поласкала себя перед камерой
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
Дизайнер Катя Сильченко показала, как провела отпуск на Мальдивах в компании Веры Брежневой и ее младшей сестры
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова показала промежность
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
"Вова, ты хоть иногда трусы надеваешь?" Дорофеева сделала селфи с голым мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко призналась, что после того, как осталась одна, у нее пропало желание готовить (130424)
2
"Малая, ты – пушка", "Цаца". Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре (71670)
3
"Копия папаши, только с волосами", "С виду все 20 уже". Кошевой показал дочь Варвару, которой исполнилось 14 лет (70978)
4
"Как будто на кол посадили". Мейхер крупным планом показала пятую точку, сильно обтянутую тканью (57494)
5
"Секси-шмекси", "Ну и ласты", "Нога 46-го размера?" Дорофеева показала новое фото в бикини (44353)
6
"Эксгибиционизм", "Ужасное зрелище", "Не на тот сайт фото загрузила". Волочкова позировала голой (39480)
7
"Вау, чикуля", "На Монику Белуччи похожа". Maruv в корсете-бюстье "оседлала" мужа (38814)
8
"Огонь", "Красотулька", Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги, позируя в расстегнутой рубашке (35854)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS