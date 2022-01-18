"Укроборонпром" изготовил в 2021 году оружия и другой продукции на сумму почти на четверть больше, чем в 2020-м

За год "Укроборонпром" изготовил, модернизировал, восстановил и отремонтировал более 3300 единиц вооружения и военной техники Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Согласно сообщению, наибольший рост, 36%, достигнут в производстве (включая модернизацию, ремонт и услуги) авиационной техники и оборудования, которое достигло 15,7 млрд грн.

Производство высокоточного оружия и боеприпасов увеличилось на 34% (до 8,6 млрд грн), а военно-морской техники – на 19%, (до 4,6 млрд грн).

На предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения производство выросло на 7% – до 2,8 млрд грн, тогда как производство бронетанковой техники в 2021 году осталось на уровне 2020 года – 5,7 млрд грн.

Всего предприятия концерна изготовили, модернизировали, восстановили и отремонтировали более 3300 единиц вооружения и военной техники.

На другие направления производства, в частности, продукцию гражданского назначения, приходится более 1,5 млрд грн.

Отмечается, что в 2021 году в рамках реализации государственных целевых программ предприятия "Укроборонпрома" получили 705 млн грн на развитие их производственных мощностей, в том числе на закупку нового оборудования.