"Укроборонпром" изготовил в 2021 году оружия и другой продукции на сумму почти на четверть больше, чем в 2020-м

Согласно сообщению, наибольший рост, 36%, достигнут в производстве (включая модернизацию, ремонт и услуги) авиационной техники и оборудования, которое достигло 15,7 млрд грн.
Производство высокоточного оружия и боеприпасов увеличилось на 34% (до 8,6 млрд грн), а военно-морской техники – на 19%, (до 4,6 млрд грн).
На предприятиях радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения производство выросло на 7% – до 2,8 млрд грн, тогда как производство бронетанковой техники в 2021 году осталось на уровне 2020 года – 5,7 млрд грн.
Всего предприятия концерна изготовили, модернизировали, восстановили и отремонтировали более 3300 единиц вооружения и военной техники.
На другие направления производства, в частности, продукцию гражданского назначения, приходится более 1,5 млрд грн.
Отмечается, что в 2021 году в рамках реализации государственных целевых программ предприятия "Укроборонпрома" получили 705 млн грн на развитие их производственных мощностей, в том числе на закупку нового оборудования.
"Укроборонпром" был создан в 2010 году.
В декабре 2020 года гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.
13 июля 2021 года за принятие законопроекта о реформе "Укроборонпрома" 13 июля проголосовало 256 парламентариев. Его рекомендовал принять профильный комитет Рады.
В декабре 2021 года Кабмин утвердил реорганизацию государственного оборонного концерна "Укроборонпром" в акционерное общество и согласовал трансформацию его 43 предприятий-участников в хозяйственные общества.