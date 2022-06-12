"Именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир". Зеленский показал фото с войны

"Именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир и что все-таки будет возможно, а что – невозможно. Нужно вместе уберечь мир от возвращения к временам, когда все решалось на основе так называемого права силы, а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения", – написал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, целью так называемой "спецоперации" он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе (наиболее интенсивно) и на юге.