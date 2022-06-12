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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир". Зеленский показал фото с войны

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Зеленский: Нужно вместе уберечь мир
Зеленский: Нужно вместе уберечь мир
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июня опубликовал в Telegrаm фото украинских военных, защищающих страну от российских оккупантов.

"Именно на поле боя в Украине решается, по каким правилам будет жить мир и что все-таки будет возможно, а что – невозможно. Нужно вместе уберечь мир от возвращения к временам, когда все решалось на основе так называемого права силы, а отдельные люди и любые их идеи, как и многие народы, просто не имели никакого значения", – написал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, целью так называемой "спецоперации" он назвал некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе (наиболее интенсивно) и на юге.

Теги: Россия, война, военные, Вооруженные силы Украины, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, фото
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