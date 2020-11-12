ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ишингер: Даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса

Последствия военного противостояния с Россией для Украины могут будут "ужасными", потому для возвращения Донбасса нужно остановиться на долгосрочной дипломатии. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ишингер считает, что нельзя сравнивать Донбасс с Карабахом
Ишингер считает, что нельзя сравнивать Донбасс с Карабахом
Фото: ЕРА

Военное противостояние между Украиной и Россией может привести к катастрофе. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Комментируя высказывание журналиста о том, что ситуация с Нагорным Карабахом разрешилась только после того, как Азербайджан попытался решить вопрос военным путем, политик сказал: "Даже не думайте об этом! Вам действительно нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса! Потому что отличие безумное! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы".

По его мнению, последствия военного противостояния с РФ для Украины будут "ужасными".

"Вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими. Именно поэтому я советую остановиться на долгосрочной дипломатии. Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен... мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим", – подчеркнул Ишингер.

Он высказал мнение, что Украина – потенциально богатая страна.

"У вас большое население с высоким уровнем образования и у вас невероятный потенциал повышения среднего дохода. Нет никаких объективных причин, почему вы не должны достичь уровня Польши. А это означает, что люди к западу от линии соприкосновения на Донбассе будут иметь доход в пять или даже 10 раз выше, чем к востоку от этой линии. И вот это – тот путь, которым вам нужно идти", – добавил политик.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, Нагорный Карабах, Вольфганг Ишингер, война на Донбассе, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
Кудрявцева развеселила соцсети ироничной фразой
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"У меня теперь есть море. Собственное!" Чигляев рассказал, как сбылась его детская мечта
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Милостивый правитель и крымский хан". Джамала рассказала, как выбирала имена для сыновей
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Нет сил". 68-летняя Донцова рассказала о последствиях COVID-19
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Решили сыграть свадьбу и хотим двоих детей". 57-летний российский продюсер показал невесту из Краматорска
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
"Ох, горячая подружка, что творишь!". Дорофеева эротично продефилировала в микроплатье
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Спирс рассказала о результатах теста на коронавирус
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Артист студии "Квартал 95" Пикалов показал сына
Беременная Ратаковски засветила темные соски
Беременная Ратаковски засветила темные соски
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
"Если бы". Dantes презентовал новый трек. Аудио
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
  Борисова заявила, что не знает, кто является отцом ее 13-летней дочери
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
Кроу запечатлели целующимся с 26-летней актрисой из "Города порока" – СМИ
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Быстро переобуваетесь", "Не боитесь сурового наказания?". Собчак в хиджабе взбудоражила подписчиков
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
"Почему мужчины с возрастом становятся все лучше?" Ефросинина обнародовала в сети смелое фото из прошлого
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
Ургант отреагировал на интимное видео с участием футболиста Дзюбы
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Ванечке три недели. Вова пригласил в ресторан". Подольская рассказала о жизни после родов
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
"Молодые и красивые!" Высоцкая вышла в свет с 83-летним мужем
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
Дочь Ющенко назвала сумму, которая ей требуется на жизнь в месяц
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
"Что за девочка? Где Лорак?", "Глаз не оторвать!". Проживающая в РФ украинская певица показала свой новый танец
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
Блогер, разместившая интимное видео с футболистом Дзюбой, заявила о травле – СМИ
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Девочка лизнула", "Развлекашки для богатых дядей". Довольный Тарзан снял себя в окружении темнокожих девочек
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
"Восточная красавица". Дочь Пугачевой и Галкина исполнила танцевальную импровизацию
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS