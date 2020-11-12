Ишингер: Даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса

Последствия военного противостояния с Россией для Украины могут будут "ужасными", потому для возвращения Донбасса нужно остановиться на долгосрочной дипломатии. Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Военное противостояние между Украиной и Россией может привести к катастрофе. Такое мнение в интервью "Европейской правде" высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Комментируя высказывание журналиста о том, что ситуация с Нагорным Карабахом разрешилась только после того, как Азербайджан попытался решить вопрос военным путем, политик сказал: "Даже не думайте об этом! Вам действительно нужно заботиться о том, как защитить Украину, чтобы ни Россия, ни кто-либо другой не мог снова нарушить ваши границы. Но даже не думайте о военном конфликте для возвращения Донбасса! Потому что отличие безумное! Там речь идет о конфликте двух маленьких государств на Кавказе, ни одно из которых не имеет стратегического значения ни для России, ни для США, ни для другой мировой силы".

По его мнению, последствия военного противостояния с РФ для Украины будут "ужасными".

"Вы серьезно пострадаете. Возможно, Россия также серьезно пострадает, этого я не знаю, но для вас последствия точно не будут хорошими. Именно поэтому я советую остановиться на долгосрочной дипломатии. Украина вернет Донбасс. Даже при моей жизни, я уверен... мы увидим Украину, которая снова объединится, но это произойдет не военным путем, а экономическим", – подчеркнул Ишингер.

Он высказал мнение, что Украина – потенциально богатая страна.

"У вас большое население с высоким уровнем образования и у вас невероятный потенциал повышения среднего дохода. Нет никаких объективных причин, почему вы не должны достичь уровня Польши. А это означает, что люди к западу от линии соприкосновения на Донбассе будут иметь доход в пять или даже 10 раз выше, чем к востоку от этой линии. И вот это – тот путь, которым вам нужно идти", – добавил политик.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе.

Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.