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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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Боевики 14 раз нарушали режим тишины 20 июля
Боевики 14 раз нарушали режим тишины 20 июля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В районе Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из минометов 120-мм калибра, неподалеку от Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования РФ четыре раза вели огонь из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Зайцево боевики дважды вели огонь из минометов 120-мм калибра, а в направлении Старогнатовки стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе поселка Пески оккупанты стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а неподалеку от Причепиловки еще и из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 21 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/817745215553184/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: военные, боевики, Марьинка, Авдеевка, Пески, Водяное, обстрелы, Старогнатовка, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, ООС
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