Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

В районе Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из минометов 120-мм калибра, неподалеку от Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Авдеевки вооруженные формирования РФ четыре раза вели огонь из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Зайцево боевики дважды вели огонь из минометов 120-мм калибра, а в направлении Старогнатовки стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

В районе поселка Пески оккупанты стреляли из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а неподалеку от Причепиловки еще и из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное.



По состоянию на 7.00 21 июля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В направлении Авдеевки боевики вели огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.