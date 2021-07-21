Мамедов: Установлено 60 тыс. пострадавших от преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

Мамедов рассказал о работе украинских правоохранителей по установлению пострадавших от преступлений РФ Фото: Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov / Twitter

В это число входят как гражданские лица, так и военнослужащие.

Мамедов перепостил заявление главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана, в котором говорилось: "Мы должны коллективно обеспечить, чтобы голоса жертв, чей крик слишком часто заглушается менее важным шумом жизни, были услышаны".

"Голоса жертв вооруженного конфликта должны быть не только услышаны, а их свидетельству предоставлена и надлежащая правовая оценка", – отметил Мамедов.

Голоси жертв збройного конфлікту мають бути не тільки почуті, а їх свідченням надана й належна правова оцінка. Вже встановлено близько 60 тис постраждалих цивільних та військовослужбовців від злочинів РФ та підконтрольних їй НЗФ і окупаційних адміністрацій на Донбасі та в Криму. https://t.co/DUMJw7Ax0E — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) July 20, 2021