В ОРДЛО перебросили снайперов, которые недавно прошли подготовку в РФ – украинская разведка

"Наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных подразделений и снайперских пар, которые недавно прошли специальную подготовку в учебных центрах на территории Ростовской области РФ", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевые возможности оперативной группировки оккупационных войск в ОРДЛО. В частности, в отдельных подразделениях соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов проведены:

сборы с корректировщиками артиллерийского огня;

учения с развертыванием понтонной переправы и форсированием водной преграды в ходе наступательных действий;

учения с боевой стрельбой артиллерийских расчетов с наступательной тематикой.