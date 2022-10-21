Кабмин Украины принял постановление, способствующее возвращению депортированных в Россию украинцев

"Правительство на заседании 21 октября утвердило постановление, которое облегчит возвращение украинцев, депортированных в Россию", – говорится в сообщении.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о документе.

"Таких людей сотни тысяч, и мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных в Государственной миграционной службе", – рассказал он.

Премьер объяснил, что получить документ можно и после обращения в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться за пять рабочих дней. Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", – подчеркнул Шмыгаль.

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