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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины принял постановление, способствующее возвращению депортированных в Россию украинцев

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Постановление поддержали на заседании Кабмина
Постановление поддержали на заседании Кабмина
Фото: kmu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров Украины 21 октября члены правительства поддержали постановление, которое поможет вернуть в страну граждан, депортированных российскими оккупантами. Об этом проинформировал сайт Кабмина.

"Правительство на заседании 21 октября утвердило постановление, которое облегчит возвращение украинцев, депортированных в Россию", – говорится в сообщении.

Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о документе.

"Таких людей сотни тысяч, и мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных в Государственной миграционной службе", – рассказал он.

Премьер объяснил, что получить документ можно и после обращения в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться за пять рабочих дней. Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", – подчеркнул Шмыгаль.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила через несколько дней, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, правительство, депортация, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, документы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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