Кабмин Украины принял постановление, способствующее возвращению депортированных в Россию украинцев

"Правительство на заседании 21 октября утвердило постановление, которое облегчит возвращение украинцев, депортированных в Россию", – говорится в сообщении.
Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о документе.
"Таких людей сотни тысяч, и мы уже сталкивались с ситуациями, когда украинцев вывозили без документов или потом отбирали их. Поэтому мы запускаем документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных в Государственной миграционной службе", – рассказал он.
Премьер объяснил, что получить документ можно и после обращения в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться за пять рабочих дней. Мы будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", – подчеркнул Шмыгаль.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей.
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила через несколько дней, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.