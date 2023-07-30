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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Казахстанский оппозиционер Аблязов: Война в любом случае закончится победой Украины. Экономики стран, которые поддерживают Украину, – 60% ВВП мира, а у России – 1,5%. Это как большой слон и маленький шакал

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Аблязов: Надо показывать, что враг опасный и нужна поддержка
Аблязов: Надо показывать, что враг опасный и нужна поддержка
Фото: Мухтар Аблязов / Facebook

Срок окончания войны в Украине предсказать трудно, но Украина в любом случае победит. Такое мнение высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону живущий во Франции казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов.

"Никто не может сказать сроки. Мы были год назад оптимистичны и все верили что вот полгода – и все. И, собственно, военные Украины заявляли, что в апреле мы будем в Крыму. И конечно, был период, что мы все хотели и верили в это. Но сейчас, глубоко вникнув в военный бюджет России, видя, как коллективный Запад двигается, но медленно, сложно сказать, насколько быстро закончится эта война. Она закончится в любом случае победой Украины, потому что экономика тех стран, которые занимают позицию поддержки Украины, – это приблизительно 60% ВВП мира. У России где-то до 1,5%. Это как большой слон и маленький шакал. Знаете, есть ограждение, называемое Земля, и, как бы шакал не бегал, все равно слон его раздавит. Поэтому я считаю, это неизбежно. Другой вопрос – какой ценой?" – сказал он.

По словам Аблязова, очень важно, как поведет себя сам украинский народ и высшее политическое руководство. Он считает, что руководство страны должно быть очень последовательным.

"Казахстан, Кыргызстан – они участники санкций, они должны быть наказаны. Во-вторых, нужно прекратить шапкозакидательство, убеждать себя и людей, что Путин слаб и так далее. Это опасный враг, который многократно превосходит по своим возможностям возможности Украины. Это первое нужно сказать всему украинскому народу, чтобы была мобилизация. И только тогда, когда вы сами определитесь, убедите западных партнеров. А Запад в итоге пойдет и будет помогать. Но вспомните – он кое-как поставлял противотанковые средства. Потом отказывался поставлять танки – поставил... Все пошагово двигалось, и они этот путь пройдут, но очень многое зависит от высшего политического руководства. Надо убеждать, надо показывать, что враг опасный и нужна поддержка, нужны санкции очень точные, правильные", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Мухтар Аблязов, российская агрессия, война России против Украины, победа Украины
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