Казахстанский оппозиционер Аблязов: Война в любом случае закончится победой Украины. Экономики стран, которые поддерживают Украину, – 60% ВВП мира, а у России – 1,5%. Это как большой слон и маленький шакал

"Никто не может сказать сроки. Мы были год назад оптимистичны и все верили что вот полгода – и все. И, собственно, военные Украины заявляли, что в апреле мы будем в Крыму. И конечно, был период, что мы все хотели и верили в это. Но сейчас, глубоко вникнув в военный бюджет России, видя, как коллективный Запад двигается, но медленно, сложно сказать, насколько быстро закончится эта война. Она закончится в любом случае победой Украины, потому что экономика тех стран, которые занимают позицию поддержки Украины, – это приблизительно 60% ВВП мира. У России где-то до 1,5%. Это как большой слон и маленький шакал. Знаете, есть ограждение, называемое Земля, и, как бы шакал не бегал, все равно слон его раздавит. Поэтому я считаю, это неизбежно. Другой вопрос – какой ценой?" – сказал он.

По словам Аблязова, очень важно, как поведет себя сам украинский народ и высшее политическое руководство. Он считает, что руководство страны должно быть очень последовательным.

"Казахстан, Кыргызстан – они участники санкций, они должны быть наказаны. Во-вторых, нужно прекратить шапкозакидательство, убеждать себя и людей, что Путин слаб и так далее. Это опасный враг, который многократно превосходит по своим возможностям возможности Украины. Это первое нужно сказать всему украинскому народу, чтобы была мобилизация. И только тогда, когда вы сами определитесь, убедите западных партнеров. А Запад в итоге пойдет и будет помогать. Но вспомните – он кое-как поставлял противотанковые средства. Потом отказывался поставлять танки – поставил... Все пошагово двигалось, и они этот путь пройдут, но очень многое зависит от высшего политического руководства. Надо убеждать, надо показывать, что враг опасный и нужна поддержка, нужны санкции очень точные, правильные", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube