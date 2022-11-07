"Киборг" Костенко: Сложно наблюдать, как в XXI веке в пригороде Николаева люди собирают свертки и с маленькими детьми идут ночевать в посадку, потому что ночью их дома обстреливают

"[Что самое сложное на фронте?] Видеть, как погибают наши парни, видеть, как разрушаются украинские села и города. То, что десятилетиями люди строили. Люди надеялись, планировали – и сейчас все это уничтожается Российской Федерацией. Это достаточно плохо, но в то же время у меня в глазах это все растет, планируется, как будет по-новому. Теперь основное задание – вернуть наших людей и вернуть их к нормальной жизни. Сложно наблюдать, как в XXI веке, в 22-м году, когда наступает тьма, под вечер, даже с лета начиналось, – в пригороде Николаева или в области недалеко от Николаева люди собирают какие-то свертки и с маленькими детьми, там, старые, молодые, маленькие идут ночевать в посадку, лесок вдоль дороги, потому что ночью их дома обстреливают. Вот просто ты идешь: как в фильмах, во Вторую мировую войну в посадках живут люди. Кто-то палатку натянул себе, кто-то – просто под открытым небом, кто-то костер зажег", – рассказал Костенко.

Он подчеркнул, что речь о сотнях людей.

"А на утро они все возвращаются. Кто-то находит свой дом. А позавчера мы были – люди не нашли, потому что прилетели три С-300 и просто разбили их дома. И это все в XXI веке. Это то, что принес нам "русский мир". На это очень страшно смотреть. Будто смотришь фильмы о Второй мировой войне, когда люди бежали от фашистов. Сейчас происходит то же самое, – добавил Костенко. – Из-за этого с каждым днем хочется драться еще больше и реально наказывать тех, кто привел к этому".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube