ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко: Сложно наблюдать, как в XXI веке в пригороде Николаева люди собирают свертки и с маленькими детьми идут ночевать в посадку, потому что ночью их дома обстреливают

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Костенко: Десятилетиями люди строили. Люди надеялись, планировали и сейчас все это уничтожается Российской Федерацией
Костенко: Десятилетиями люди строили. Люди надеялись, планировали – и сейчас все это уничтожается Российской Федерацией
Фото: Роман Костенко / Facebook

Из-за постоянных российских обстрелов сотни жителей пригорода Николаева вынуждены ночевать в посадках. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал Роман Костенко – полковник СБУ в запасе, "киборг", народный депутат от партии "Голос", который сейчас обороняет Украину на юге.

"[Что самое сложное на фронте?] Видеть, как погибают наши парни, видеть, как разрушаются украинские села и города. То, что десятилетиями люди строили. Люди надеялись, планировали – и сейчас все это уничтожается Российской Федерацией. Это достаточно плохо, но в то же время у меня в глазах это все растет, планируется, как будет по-новому. Теперь основное задание – вернуть наших людей и вернуть их к нормальной жизни. Сложно наблюдать, как в XXI веке, в 22-м году, когда наступает тьма, под вечер, даже с лета начиналось, – в пригороде Николаева или в области недалеко от Николаева люди собирают какие-то свертки и с маленькими детьми, там, старые, молодые, маленькие идут ночевать в посадку, лесок вдоль дороги, потому что ночью их дома обстреливают. Вот просто ты идешь: как в фильмах, во Вторую мировую войну в посадках живут люди. Кто-то палатку натянул себе, кто-то – просто под открытым небом, кто-то костер зажег", – рассказал Костенко. 

Он подчеркнул, что речь о сотнях людей.

"А на утро они все возвращаются. Кто-то находит свой дом. А позавчера мы были – люди не нашли, потому что прилетели три С-300 и просто разбили их дома. И это все в XXI веке. Это то, что принес нам "русский мир". На это очень страшно смотреть. Будто смотришь фильмы о Второй мировой войне, когда люди бежали от фашистов. Сейчас происходит то же самое, – добавил Костенко. – Из-за этого с каждым днем хочется драться еще больше и реально наказывать тех, кто привел к этому". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

По словам мэра города Александра Сенкевича, город покинула половина жителей, в результате обстрелов погибли 149 гражданских, в том числе два ребенка.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Николаев, Алеся Бацман, обстрелы, палатки, война России против Украины, Роман Костенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ
"Все чувства теперь – пустыня". Grosu обратилась к подписчикам после отъезда своего бойфренда Полянского в РФ
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Будет бате за пивасом ездить". Демин показал, как учит сына водить авто
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Мы счастливы и никому не мешаем". 76-летняя Шер заявила о романе с 36-летним рэпером
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Улыбчивая красотка", "Глаза сияют". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко снялась в салоне авто с распущенными волосами
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
Бабкин в честь дня рождения постоял на гвоздях. Фото
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
"Я у себя самая лучшая". 36-летняя Кристина Остапчук после новости о разводе с ведущим заговорила об участии в шоу "Холостячка"
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Жена продюсера студии "Квартал 95" назвала свои три правила счастья
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" Hollywood Reporter
Младший брат солиста Backstreet Boys умер "подозрительной смертью" – Hollywood Reporter
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (134231)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (126857)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (58247)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (52413)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (47260)
6
Как сейчас выглядит муж 40-летней Мейхер – замалчивающий войну 52-летний российский бизнесмен Уржумцев (42996)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (40276)
8
"У меня есть предположение: там были проблемы сексуального плана". Данилко рассказал, почему его отец бил мать (38190)
 
 
 
 