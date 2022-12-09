"Когда мы хотели выйти, вокруг школы стояли танки". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Ангелина из Харькова: Я не хотела уходить в подвал. Мне казалось, что там будет ужасно Фото: civilvoicesmuseum.org

По словам Ангелины, когда утром 24 февраля мать разбудила ее и сказала, что Россия напала на Украину, она думала, что это происходит во сне.

"Я не хотела уходить в подвал. Мне казалось, что там будет ужасно. Мы обошли много разных подвалов, а затем нашли один школьный. Там было очень холодно, но лучше, чем в других", – рассказывает девочка.

В подвале Ангелина и ее мама просидели до позднего вечера, а затем остались ночевать, соорудив место для сна из стульев и досок.

"Однажды у нас закончилась питьевая вода. Мы пошли ее набирать – и тогда начали стрелять. Мы зашли в школьный подвал. С собой почти ничего не было. Когда мы хотели выйти, чтобы хотя бы взять еду или одеяло, вокруг школы стояли танки. Мы не могли там пройти. Тогда мне было страшнее всего", – вспоминает Ангелина.

Сейчас героиня истории вместе с семьей находится в Ужгороде. После пережитого Ангелина побывала на психологической реабилитации в детском лагере Фонда Рината Ахметова.

"Я бы хотела передать благодарность Фонду Рината Ахметова, потому что здесь меня поддержали и помогли избавиться от некоторых проблем. У нас были упражнения, которые меня успокаивали: когда я чего-то боялась, я их делала. Мне это помогало", – отметила она.