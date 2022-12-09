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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда мы хотели выйти, вокруг школы стояли танки". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Ангелина из Харькова: Я не хотела уходить в подвал. Мне казалось, что там будет ужасно
Ангелина из Харькова: Я не хотела уходить в подвал. Мне казалось, что там будет ужасно
Фото: civilvoicesmuseum.org

Школьница из Харькова Ангелина после полномасштабного вторжения РФ в Украину видела танки оккупантов во дворе своей школы, ходила за водой под обстрелами и ночевала в холодном подвале. Свою историю она рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

По словам Ангелины, когда утром 24 февраля мать разбудила ее и сказала, что Россия напала на Украину, она думала, что это происходит во сне.

"Я не хотела уходить в подвал. Мне казалось, что там будет ужасно. Мы обошли много разных подвалов, а затем нашли один школьный. Там было очень холодно, но лучше, чем в других", – рассказывает девочка.

В подвале Ангелина и ее мама просидели до позднего вечера, а затем остались ночевать, соорудив место для сна из стульев и досок.

"Однажды у нас закончилась питьевая вода. Мы пошли ее набирать – и тогда начали стрелять. Мы зашли в школьный подвал. С собой почти ничего не было. Когда мы хотели выйти, чтобы хотя бы взять еду или одеяло, вокруг школы стояли танки. Мы не могли там пройти. Тогда мне было страшнее всего", – вспоминает Ангелина.

Сейчас героиня истории вместе с семьей находится в Ужгороде. После пережитого Ангелина побывала на психологической реабилитации в детском лагере Фонда Рината Ахметова.

"Я бы хотела передать благодарность Фонду Рината Ахметова, потому что здесь меня поддержали и помогли избавиться от некоторых проблем. У нас были упражнения, которые меня успокаивали: когда я чего-то боялась, я их делала. Мне это помогало", – отметила она.

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов с интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Ринат Ахметов, война России против Украины
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