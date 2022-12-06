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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе во время обстрелов умерла бабушка и без вести пропал дедушка: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

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Юлия: Я работала на комбинате "Азовсталь" секретарем лет 12. Было очень больно видеть в новостях, что там происходило, когда умирали люди
Юлия: Я работала на комбинате "Азовсталь" секретарем лет 12. Было очень больно видеть в новостях, что там происходило, когда умирали люди
Фото: civilvoicesmuseum.org

Семья Юлии переехала из Мариуполя в Киев за шесть месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину, так как ее муж нашел в столице хорошую работу. В родном городе у женщины остались родители, бабушка с дедушкой, бывшая свекровь, друзья и коллеги по работе на заводе "Азовсталь". Свою историю женщина рассказала музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

"Я работала на комбинате "Азовсталь" секретарем лет 12. Было очень больно видеть в новостях, что там происходило, когда умирали люди", – рассказывает Юлия. 

По ее словам, когда в первые дни полномасштабного вторжения она звонила близким, никто из них не верил, что может "произойти что-то ужасное" и старались жить обычной жизнью.

Во время разговоров с матерью, отмечает героиня истории, она не чувствовала, что та переживает – вместе с подругами она пряталась в бомбоубежище.  

Страшно стало, говорит Юлия, когда исчезла связь. Восстановить общение с близкими Юлия смогла после того, как в Киеве обратилась в центр помощи переселенцам "Я – Мариуполь". 

В апреле она узнала, что во время обстрелов в подвале умерла ее бабушка. После смерти жены ее муж открыл дверь и пошел в неизвестном направлении. Семья Юлии продолжает искать его в моргах.

Дочь Юлии благодаря центру "Я – Мариуполь" познакомилась с режиссером театра Conception Алексеем Войтюком и сейчас задействована в спектакле, посвященному Мариуполю.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 50 тыс. рассказов людей.

Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.

В ноябре музей запустил серию подкастов с интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.

Теги: Мариуполь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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