В Мариуполе во время обстрелов умерла бабушка и без вести пропал дедушка: новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

Юлия: Я работала на комбинате "Азовсталь" секретарем лет 12. Было очень больно видеть в новостях, что там происходило, когда умирали люди Фото: civilvoicesmuseum.org

"Я работала на комбинате "Азовсталь" секретарем лет 12. Было очень больно видеть в новостях, что там происходило, когда умирали люди", – рассказывает Юлия.

По ее словам, когда в первые дни полномасштабного вторжения она звонила близким, никто из них не верил, что может "произойти что-то ужасное" и старались жить обычной жизнью.

Во время разговоров с матерью, отмечает героиня истории, она не чувствовала, что та переживает – вместе с подругами она пряталась в бомбоубежище.

Страшно стало, говорит Юлия, когда исчезла связь. Восстановить общение с близкими Юлия смогла после того, как в Киеве обратилась в центр помощи переселенцам "Я – Мариуполь".

В апреле она узнала, что во время обстрелов в подвале умерла ее бабушка. После смерти жены ее муж открыл дверь и пошел в неизвестном направлении. Семья Юлии продолжает искать его в моргах.

Дочь Юлии благодаря центру "Я – Мариуполь" познакомилась с режиссером театра Conception Алексеем Войтюком и сейчас задействована в спектакле, посвященному Мариуполю.

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