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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда работает "Призрак", российский враг умирает". Сырский показал видео от снайперов из президентской бригады

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Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль
Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль
Фото: СИРСЬКИЙ / Telegram

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский 24 июля в Telegram показал, как украинские снайперы ликвидируют живую силу противника.

Он уточнил, что видео было снято на бахмутском направлении.

"Работа группы "Призрак" отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Когда работает "Призрак", российский враг умирает. Так случилось и в этот раз", – отметил Сырский в подписи к видео.

Контекст:

Сырский заявлял 10 июля, что украинские военные взяли Бахмут под огневой контроль. Силы обороны сделали невозможным выход оккупантов из города, добавили в Минобороны Украины.

17 июля в оборонном ведомстве проинформировали, что украинские защитники заняли почти все господствующие высоты вокруг Бахмута. 18 июля Сырский заявил, что ВСУ обязаны вернуть Бахмут, потому что "люди ждут побед". 20 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ рассказал, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут Украине и "этим просто нельзя не воспользоваться".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, снайперы, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский
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