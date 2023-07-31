Командующий Нацгвардией Пивненко: На каком-то направлении мы сделаем прорыв – найдем лазеечку и зайдем. И не факт, что это будет там, где кто-то думает

5 июня в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Он подчеркнул, что ВСУ "за один бросок" не дойдут до Крыма, но в рамках контрнаступления противника ждут "сюрпризы".

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же вспоминают ту операцию на изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр – это уже результат. Мы идем, идем. Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении сделаем прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, и будет нормально", – сказал Пивненко.

В результате, по его словам, противник потеряет много украинских территорий, которые сейчас находятся под его контролем.

"Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия – большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода – мы дойдем до границ 91-го года. На это нужно время", – резюмировал Пивненко.