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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комвзвода Ведьма: Сейчас мы все на фронте: мама, два брата и я

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Бигар: Сын знает, что мама военнослужащая, что мама защищает государство, и он очень гордится этим
Бигар: Сын знает, что мама военнослужащая, что мама защищает государство, и он очень гордится этим
Фото: ТРО Медіа / Facebook

Офицер 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ольга Бигар (позывной Ведьма) рассказала, что ее мать и оба брата тоже воюют, а своего семилетнего сына она за прошлый год видела только три дня. Об этом Бигар говорила в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Говоря о начале полномасштабной войны, Бигар отметила, что они втроем с матерью и младшим братом тогда пошли в Голосеевский военкомат в Киеве.

"А мой средний брат на тот момент был в Харькове, он не смог бы доехать до нас, поэтому он пошел в ту часть, в которой служил. До этого у него как раз контракт только истек, и он заключил новый. Ну, собственно, уже по мобилизации", – сказала офицер.

"Таким образом в армии сейчас служат ваша мама и трое ее детей?" – уточнила Бацман. 

"Да. Все на фронте. На разных участках, но все на фронте", – ответила военнослужащая. 

Бигар также рассказала, что у нее есть семилетний сын. За неделю до полномасштабного вторжения она отправила его за границу.

"Он все еще находится там. За прошлый год я его видела только три дня", – сказала Бигар. 

Она отметила, что во время созвонов с ребенком старается максимально уберечь его от военной тематики, так как мальчик очень эмоционален и эмпатичен, тяжело переживает чьи-то страдания.

"Он знает, что мама военнослужащая, что мама защищает государство, и он очень гордится этим. Но подробностей ему я, конечно, не рассказываю. И единственное, что чувствуется, – он каждый праздник – и день рождения, и Новый год – одно и то же желание проговаривает: "Я хочу, чтобы никогда не было войны". И он это просит и у Деда Мороза, и у Святого Николая, и в свой день рождения, когда задувает свечи. Он переживает, но он же парень, он мужчина, он так это старается не показывать", – сказала офицер. 

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Бигар родилась в Краматорске Донецкой области. До 2022 года жила в Киеве, руководила юридической фирмой.

После полномасштабного вторжения России вступила в ТрО. Служит в 241-й бригаде, где является командиром минометного взвода.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: военные, украинский военный, дети, война России против Украины, семья, Ольга Бигар
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