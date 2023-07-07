ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комвзвода Ведьма: У россиян до сих пор существует термин "походно-полевая жена". Это женщина, которая становится любовницей какого-нибудь офицера, готовит ему есть и обслуживает его потребности. Это унизительно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бигар об оккупантах: Если у них такое отношение между мужчинами, то женщина у них априори существо низшего ранга
Бигар об оккупантах: Если у них такое отношение между мужчинами, то женщина у них – априори существо низшего ранга
Фото: ТРО Медіа / Facebook

Офицер 241-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ольга Бигар (позывной Ведьма) не сталкивалась на поле боя с женщинами-россиянками на боевых должностях. Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Журналистка попросила рассказать, воюют ли женщины в армии оккупантов и "каков портрет" их военнослужащей. 

"Я непосредственно на поле боя не сталкивалась с женщинами на боевых должностях. И я могу, конечно, ошибаться, но мне было известно, что по состоянию на 2019 год в Российской Федерации женщинам было запрещено занимать определенный перечень военных должностей. В частности, они не могли становиться снайперами, танкистами, водителями-электриками, стрелками. То есть основные специальности пехоты, мотопехоты и, собственно, механизированных подразделений они не могли занимать", – отметила Бигар.

По ее информации, россияне в армии используют женщин в основном в качестве вспомогательного админперсонала на штабных, административных работах.

"Да, у них есть женщины. И, к сожалению, я не сталкивалась с ними напрямую, и я не могу дать вам четкую характеристику, что это за женщины, какие они, как они общаются. Но мне известно, что это очень ортодоксальное общество и у них очень сильно объективируется женщина. И отношение к женщине-военной... Ну, у них до сих пор существует термин ППЖ (походно-полевая жена). Это очень унизительный термин, но это считается нормой в их обществе. Походно-полевая жена – это женщина, которая, прибывая в подразделение, сразу становится любовницей какого-нибудь офицера и занимается тем, что готовит ему есть и обслуживает его потребности", – сказала Бигар.

Она подчеркнула, что в украинской армии такого термина нет и это явление не смогло бы прижиться в обществе. 

Офицер также рассказала про общение с российским военнопленным, который пояснял, что не может отказаться выполнять боевые задачи в Украине, потому что в него "будут стрелять, если я вернусь назад".

"Это уже довольно неплохо показывает модель общения в этой армии. О женщинах я вообще боюсь что-либо говорить, потому что если у них такое отношение между мужчинами, то женщина у них – априори существо низшего ранга. Очень ортодоксальное общество. И отношение к женщине в армии мне сложно представить. Я бы не хотела даже думать о том, что и как проходят женщины, которые идут служить в армию орков", – подытожила Бигар.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Бигар родилась в Краматорске Донецкой области. До 2022 года жила в Киеве, руководила юридической фирмой.

После полномасштабного вторжения России вступила в ТрО. Служит в 241-й бригаде, где является командиром минометного взвода. "Всей семьей собрались и пошли в военкомат. Все мы воюем на фронте: мама, я и двое братьев", – сказала она во время интервью Бацман.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война России против Украины, женщины, Ольга Бигар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы Актуально
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Галина ГРИШИНА
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (68421)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (61502)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (56808)
4
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (56337)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (53049)
6
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку (40115)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (36196)
8
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (29979)
 
 
 
 