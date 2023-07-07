Комвзвода Ведьма: У россиян до сих пор существует термин "походно-полевая жена". Это женщина, которая становится любовницей какого-нибудь офицера, готовит ему есть и обслуживает его потребности. Это унизительно

Бигар об оккупантах: Если у них такое отношение между мужчинами, то женщина у них – априори существо низшего ранга Фото: ТРО Медіа / Facebook

Журналистка попросила рассказать, воюют ли женщины в армии оккупантов и "каков портрет" их военнослужащей.

"Я непосредственно на поле боя не сталкивалась с женщинами на боевых должностях. И я могу, конечно, ошибаться, но мне было известно, что по состоянию на 2019 год в Российской Федерации женщинам было запрещено занимать определенный перечень военных должностей. В частности, они не могли становиться снайперами, танкистами, водителями-электриками, стрелками. То есть основные специальности пехоты, мотопехоты и, собственно, механизированных подразделений они не могли занимать", – отметила Бигар.

По ее информации, россияне в армии используют женщин в основном в качестве вспомогательного админперсонала на штабных, административных работах.

"Да, у них есть женщины. И, к сожалению, я не сталкивалась с ними напрямую, и я не могу дать вам четкую характеристику, что это за женщины, какие они, как они общаются. Но мне известно, что это очень ортодоксальное общество и у них очень сильно объективируется женщина. И отношение к женщине-военной... Ну, у них до сих пор существует термин ППЖ (походно-полевая жена). Это очень унизительный термин, но это считается нормой в их обществе. Походно-полевая жена – это женщина, которая, прибывая в подразделение, сразу становится любовницей какого-нибудь офицера и занимается тем, что готовит ему есть и обслуживает его потребности", – сказала Бигар.

Она подчеркнула, что в украинской армии такого термина нет и это явление не смогло бы прижиться в обществе.

Офицер также рассказала про общение с российским военнопленным, который пояснял, что не может отказаться выполнять боевые задачи в Украине, потому что в него "будут стрелять, если я вернусь назад".

"Это уже довольно неплохо показывает модель общения в этой армии. О женщинах я вообще боюсь что-либо говорить, потому что если у них такое отношение между мужчинами, то женщина у них – априори существо низшего ранга. Очень ортодоксальное общество. И отношение к женщине в армии мне сложно представить. Я бы не хотела даже думать о том, что и как проходят женщины, которые идут служить в армию орков", – подытожила Бигар.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



