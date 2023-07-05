Комвзвода Ведьма: Я не буду говорить, что армия РФ – бестолковые Ваньки. Они очень хорошо знают, что делают, и умеют это делать хорошо

"Армия противника – очень сильная армия. Я не буду говорить, что это такие бестолковые Ваньки, которые не знают, что они делают. Нет, они хорошо знают, что они делают, и они умеют это делать хорошо. Со временем мы учимся, и противник наш тоже учится. И они так же прогрессируют, как и мы, в способах нанесения огневого поражения, в методах работы, в тактических операциях", – сказала она.

По словам офицера, российские оккупанты "меняют свои модели".

"Должна отметить, что это сильная армия, это огромный ресурс. И они умеют работать. Из их, по моему личному мнению, минусов – сложная и, скажем, очень автократическая система управления. У них не работает институция. У них все зависит от личности. И это большая проблема для их армии и большой плюс для нас. Потому что у них все зависит от личности, непосредственно управляющей той или иной операцией. У них не унифицированы операционные процессы. Собственно, мы на этом выигрываем. Потому что мы более демократичны и более склонны к тому, чтобы моделировать операции по-разному. Больше ответственности давать на более низкие звенья, переводить, например, на сержантов ответственность на поле боя. У нас больше натовская модель. И это позволяет нам бороться с большой армией, намного превосходящей и по количеству, и по вооружению", – объяснила Ведьма.

Командир взвода Ведьма Бигар: Физическое, сексуальное и моральное насилие – составляющие нормального общения в российской армии. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube