"Конечная задача – мир на наших условиях". Зеленский на встрече с украинскими послами озвучил внешнеполитические приоритеты

Украинские дипломаты должны при каждой возможности поднимать вопрос возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Основной приоритет внешней политики Украины – установление мира, восстановление суверенитета и территориальной целостности страны в пределах ее международно признанных границ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на видеоконференции глав украинских дипломатических миссий 17 декабря, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы являемся страной, которая противостоит гибридной войне Российской Федерации. И это не только враждебные действия против нашей независимости, против Украины, – это вызов всей цивилизованной мировому сообществу. Поэтому при каждой возможности во всех странах мира, где есть наши дипломатические миссии, мы должны поднимать вопрос восстановления территориальной целостности Украины и возвращения Донбасса и Крыма", – заявил президент.

Мировая коалиция по поддержке Украины должна сохраняться, увеличиваться и укрепляться, сказал он.

"Сейчас мы напряженно работаем над тем, чтобы договоренности лидеров стран нормандской четверки были реализованы. [...] Конечная задача – закончить войну, обеспечить мир на наших условиях, на условиях независимой Украины. На повестке дня остается вопрос продления санкций. Принципиально важна дальнейшая работа над привлечением Российской Федерации к юридической ответственности за нарушение международного права", – подчеркнул он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Украина настаивала на проведении саммита "Нормандской четверки" до конца 2020 года, но, по данным СМИ, Кремль не планирует такую встречу в ближайшее время.