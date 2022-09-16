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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Корректировщики обстрелов Черкасс и Лисичанска получили 10 и 12 лет тюрьмы – СБУ

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СБУ задержала предателей в апреле и июне этого года
СБУ задержала предателей в апреле и июне этого года
Фото: depositphotos.com

Свои тюремные сроки получили корректировщики обстрелов Черкасс и Лисичанска. Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба СБУ в Telegram.

В Черкассах вражеским информатором оказался экс-сотрудник органов исполнительной власти, "поклонник" запрещенной в Украине партии Шария. Было установлено, что с начала широкомасштабного вторжения России в Украину он собирал и передавал российским спецслужбам координаты расположения блокпостов, подразделений ВСУ и силовых структур,  а также административных зданий органов государственной власти и судебных учреждений.

Следствие установило, что информатор планировал не только передавать информацию РФ, но и запросил у своего куратора целый арсенал оружия.

Предатель был задержан СБУ в июне этого года при выполнении им съемки одного из военных объектов региона.

Кроме этого, в Лисичанске 27-летняя местная жительница после вторжения России была завербована представителем российских оккупационных войск. Во время боев за Лисичанск и Северодонецк она передавала врагу сведения о расположении и перемещении подразделений сил обороны Украины, в том числе о количестве боевой техники.

Злоумышленница, как сообщили в СБУ, корректировала огонь российской артиллерии по Лисичанску, в частности по району, в котором проживала. Так, она отправляла своему куратору фотографии поврежденных зданий и фрагментов вражеских кассетных боеприпасов с мест попаданий, а также подробно описывала точность попадания и масштабы разрушений.

Контрразведчики СБУ обезвредили корректировщицу в апреле этого года, а также установили и задержали других членов агентурной сети.

Контекст:

15 сентября в СБУ заявили, что после деоккупации Харьковской области Служба безопасности задержала 16 коллаборантов и обнаружила списки всех должностных лиц оккупационных администраций.

Также СБУ призвала жителей деоккупированных населенных пунктов сохранять доказательства военных преступлений России и передавать их правоохранителям.

Теги: Россия, СБУ, Черкассы, следствие, Лисичанск, ВСУ, обстрелы, информатор, безопасность
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