Кравчук: Никто не подпишет документ, который будет угрожать независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины

Первый президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на пути к достижению мира на Донбассе не стоит придавать значение мелочам.

Кравчук заверил, что не подпишет документ, который будет угрожать суверенитету и территориальной целостности Украины Фото: EPA

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе не пойдет на уступки в вопросах независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

"Не надо протестовать, когда это мелочь. Вот когда это касается независимости, суверенитета, территориальной целостности, потери людей или других каких-то вещей, тогда мы непреклонны и никто не будет подписывать никакого документа, который будет угрожать этим главным вещам. А за мелочи не надо держаться", – сказал он.

В качестве примера Кравчук привел переговоры об освобождении удерживаемых лиц.

"Скажем, по одному вопросу – об освобождении задержанных лиц – мы уже послали документ [боевикам]. А мы его посылаем через модератора – ОБСЕ. Они говорят: "Нет. Давайте документ". До этого некоторые члены нашей делегации говорили: "А чего второй документ посылать?" Вроде, действительно, они правы. Только что послали. ОБСЕ говорит: "Да, мы переслали. Мы же не виноваты, что они его потеряли". Я потом подумал – и говорю: "Сколько вам прислать? Пять штук пойдет? 10? Пришлем", – рассказал экс-президент.

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью

Кравчук добавил, что его главной задачей в контактной группе является достижение мира на Донбассе. "С самого начала в разговоре с [представителем РФ в контактной группе Борисом] Грызловым и с другими я говорил откровенно: "Давайте мы поставим главную задачу – мир". Это главное", – подчеркнул он.

ВИДЕО

Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Минске с 30 июля.