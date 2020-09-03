Кравчук: Большинство на Донбассе не хочет обратно в Украину

Кравчук: Жители Донбасса хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме Фото: leonid-kravchuk.com.ua

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону первый президент Украины, глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук высказал уверенность, что большинство жителей оккупированных боевиками территорий Донбассе не хочет жить под юрисдикцией Украины.

"Большинство – нет. Это не ощущение – я знаю... Нет, не хочет. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть сказать, что "не хочу вообще жить на этой земле", – нет. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но иметь возможность общаться и с Россией, с другими...", – отметил Кравчук.

По его мнению, жители Донбасса действительно хотят особого статуса для своего региона.

Отвечая на вопрос журналиста, где он видит границы возможных компромиссов по Донбассу, Кравчук сказал: "Самая главная граница компромисса – это суверенитет и независимость. Эта тема в порядок дня не ставится и не обсуждается ни с кем и никогда. Что касается самого статуса... "Особый статус Донбасса"... Но можно сказать так: "особая система местного управления на Донбассе". Мы как бы даем особые права, свободы и так дальше. Это первое... И второе: мы предлагаем свободную экономическую зону этим регионам... Не территориям оккупированным, а всей Донецкой области, всей Луганской области. В этой системе свободной экономической зоны совершенно по-разному уже работает управление, доходы, инвестиции".

По мнению Кравчука, это – путь к решению вопросов "не разговорами, а конкретными делами".

Кравчук: Делегация и я лично благодарны Кучме за то, что он сделал. Читайте полную версию интервью

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

До недавнего времени украинскую делегацию в Минске возглавлял второй президент Украины Леонид Кучма. 28 июля Офис президента Украины сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участие в работе ТКГ.

30 июля президент Украины Владимир Зеленский назначил главой делегации Кравчука. Первый президент заявлял, что своей основной миссией на этой должности считает завершение войны на Донбассе.

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