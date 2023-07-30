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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль усилил попытки представить контрнаступление Украины как провал и скрыть свои неудачи – ISW

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В Кремле преуменьшают свои неудачи и преувеличивают потери Украины
В Кремле преуменьшают свои неудачи и преувеличивают потери Украины
Фото: EPA

Российская власть в своей пропаганде пытается изобразить украинское контрнаступление как провал, преувеличивая потери Украины и меньше освещая проблемы и потери РФ. Об этом в оперативном анализе 30 июля написал американский Институт исследования войны (ISW).

Российские блогеры все чаще рассказывают неправдивую информацию о якобы неудачных украинских атаках по всей линии фронта, говорится в отчете. В частности, пропагандисты распространили якобы свежую видеозапись, на которой, как утверждается, российский танк разгромил украинскую роту. На самом деле видео снято 7 июня, на нем запечатлено, как российские артиллерийские подразделения наносят удары по украинской колонне. Исследователи отмечают, что российские источники намеренно использовали старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.

Некоторые российские блогеры, возможно, формируют свою риторику о контрнаступлении Украины, опасаясь наказания Кремля после ареста экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. По данным СМИ, источники в администрации президента заявили, что Кремль недавно призвал связанных с Кремлем блогеров сократить освещение войны в Украине в целом и публиковать больше позитивного контента на темы национальной гордости.

При этом аналитики ISW не зафиксировали, чтобы прокремлевские блогеры сокращали освещение войны, хотя они начали более настойчиво утверждать, что украинское контрнаступление потерпело неудачу. Сегменты российского информационного пространства продолжают жаловаться на системные проблемы, связанные с военными действиями России.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Кремль, российская пропаганда, война России против Украины, контрнаступление, ISW
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