Кремль усилил попытки представить контрнаступление Украины как провал и скрыть свои неудачи – ISW

В Кремле преуменьшают свои неудачи и преувеличивают потери Украины Фото: EPA

Российские блогеры все чаще рассказывают неправдивую информацию о якобы неудачных украинских атаках по всей линии фронта, говорится в отчете. В частности, пропагандисты распространили якобы свежую видеозапись, на которой, как утверждается, российский танк разгромил украинскую роту. На самом деле видео снято 7 июня, на нем запечатлено, как российские артиллерийские подразделения наносят удары по украинской колонне. Исследователи отмечают, что российские источники намеренно использовали старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.

Некоторые российские блогеры, возможно, формируют свою риторику о контрнаступлении Украины, опасаясь наказания Кремля после ареста экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина. По данным СМИ, источники в администрации президента заявили, что Кремль недавно призвал связанных с Кремлем блогеров сократить освещение войны в Украине в целом и публиковать больше позитивного контента на темы национальной гордости.

При этом аналитики ISW не зафиксировали, чтобы прокремлевские блогеры сокращали освещение войны, хотя они начали более настойчиво утверждать, что украинское контрнаступление потерпело неудачу. Сегменты российского информационного пространства продолжают жаловаться на системные проблемы, связанные с военными действиями России.