У россиян нехватка военных командиров, их обучают по ускоренной программе – Череватый

"В силу боевых действий у них становится меньше офицеров. Ежедневные большие потери, если анализировать всю неделю, то потери приближаются по интенсивности к тем, которые были во время крупнейших боев с "Вагнером", – сказал он.
По словам Череватого, командиры уровня от командира роты до командира полка или бригады находятся в зоне риска.
"Мы слышали и про досрочные выпуски у них, и про постоянный поиск младших офицеров и командиров разных рангов. Понятно, что это для них одна из главных проблем", – сказал он.
Череватый отметил, что у россиян есть проблема и в целом с качественно подготовленным личным составом. На данный момент российская армия – это довольно "разномастная группировка", сказал он.
"Динамика потерь такая, что много тех, кто шел по ускоренной программе [обучения], кого призывали из запаса, после военных кафедр и так далее", – добавил он.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.
27 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны освободили село Старомайорское Донецкой области.