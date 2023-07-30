У россиян нехватка военных командиров, их обучают по ускоренной программе – Череватый

Из-за потерь у оккупантов не хватает командиров, рассказали в силах обороны Украины Фото: EPA

"В силу боевых действий у них становится меньше офицеров. Ежедневные большие потери, если анализировать всю неделю, то потери приближаются по интенсивности к тем, которые были во время крупнейших боев с "Вагнером", – сказал он.

По словам Череватого, командиры уровня от командира роты до командира полка или бригады находятся в зоне риска.

"Мы слышали и про досрочные выпуски у них, и про постоянный поиск младших офицеров и командиров разных рангов. Понятно, что это для них одна из главных проблем", – сказал он.

Череватый отметил, что у россиян есть проблема и в целом с качественно подготовленным личным составом. На данный момент российская армия – это довольно "разномастная группировка", сказал он.

"Динамика потерь такая, что много тех, кто шел по ускоренной программе [обучения], кого призывали из запаса, после военных кафедр и так далее", – добавил он.