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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил якобы россияне ушли из-под Киева в надежде на мирное соглашение

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По словам Путина, на момент изгнания россиян из-под Киева якобы был согласован проект мирного договора
По словам Путина, на момент изгнания россиян из-под Киева якобы был согласован проект мирного договора
Фото: EPA

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году РФ отвела свою армию из-под Киева, потому что ее "просили это сделать, чтобы создать условия" для подписания мирного договора. Такое заявление он сделал 28 июля на встрече с лидерами африканских стран, расшифровку которой опубликовал сайт Кремля.

"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого [мирного] договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне", – заявил он.

Telegram-канал Sota обратил внимание, что фрагмент с этим высказываниями Путина пропал из Telegram-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео. При этом он есть в текстовой расшифровке Кремля.

Контекст:24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские войска предприняли попытку захватить Киев и оккупировать область. 

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".

2 апреля в Минобороны Украины официально подтвердили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир. В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

По данным полиции Киевской области на март 2023 года, всего после деоккупации населенных пунктов региона найдено 1374 тела мирных жителей, из них более 700 были убиты из огнестрельного оружия

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, война, Кремль, переговоры, Киевская область, вторжение, война России против Украины, соглашение, деоккупация
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