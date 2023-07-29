Путин заявил якобы россияне ушли из-под Киева в надежде на мирное соглашение

"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого [мирного] договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне", – заявил он.
Telegram-канал Sota обратил внимание, что фрагмент с этим высказываниями Путина пропал из Telegram-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео. При этом он есть в текстовой расшифровке Кремля.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил 29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций, что Россия решила сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.
Передвижение войск РФ под Киевом и Черниговом президент Украины Владимир Зеленский назвал "не отводом, а результатом работы наших защитников".
2 апреля в Минобороны Украины официально подтвердили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. После освобождения стало известно о массовых убийствах гражданского населения и зверствах оккупантов, которые шокировали мир. В населенных пунктах региона были найдены тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
По данным полиции Киевской области на март 2023 года, всего после деоккупации населенных пунктов региона найдено 1374 тела мирных жителей, из них более 700 были убиты из огнестрельного оружия.