Путин заявил якобы россияне ушли из-под Киева в надежде на мирное соглашение

"Напомню, что, как я и говорил об этом на нашей предыдущей встрече в Петербурге, фактически был согласован проект этого [мирного] договора, но после отвода наших войск из-под Киева – а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора, – киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне", – заявил он.

Telegram-канал Sota обратил внимание, что фрагмент с этим высказываниями Путина пропал из Telegram-канала Кремля, хотя изначально присутствовал в видео. При этом он есть в текстовой расшифровке Кремля.