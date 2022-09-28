"Кухня, душ и баня". Пограничники показали как обустроили быт на передовой. Видео

"Когда пограничники приехали на участок ответственности, там ничего не было. Через несколько месяцев они вырыли окопы, блиндажи, обустроили отопление, кухню, душ, туалет и даже сделали баню. Военнослужащие говорят, что не важно, где и в каких условиях ты находишься, твой комфорт ведь зависит от твоих действий", – говорится в сообщении.

Военнослужащие обустроили деревянные двухъярусные кровати и полочки для амуниции. Также у них есть отопление.

Часть блиндажа пограничники обустроили под кухню. Рассказали, что готовят разноплановые домашние блюда.

"На первое у нас супы разноплановые, капустняк. А так то раз приготовил борщ – и теперь это наше блюдо через каждые 2-3 дня", – рассказал пограничник с позывным "Музыка".