Кулеба:Лучше Минских соглашений у нас ничего нет, и это проблема

Кулеба считает, что в случае провала Минских соглашений Россия будет "только счастлива", потому что это сняло бы с нее ответственность Фото: EPA

Кулеба сказал, что "лучше Минска у нас нет ничего, и это проблема". Он считает, что в случае провала "Минска" Россия будет "только счастлива", потому что это сняло бы с нее ответственность и дало бы свободу для дальнейших действий, но Украина не хочет "оказывать РФ такую услугу".

Министр заявил, что Франция и Германия неоднократно пытались вернуть министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за стол переговоров, но у него всегда находится что-то важнее этого.

Глава МИД Украины сказал, что "нормандский формат и "Минск"находятся в коме, но, по крайней мере, они еще живы, и мы должны попытаться вернуть их в состояние бодрствования".

Кулеба заявил, что "есть только одна альтернатива дипломатии – война", и Украина войны не хочет, поэтому будет продолжать попытки дипломатического урегулирования.