Лубинец: Признания вагнеровцев в убийствах детей должны быть проверены, а рассказывавшие – идентифицированы

"В сети появилась информация, что, вероятно, заключенные из ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН") "Вагнер" признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Один из них рассказывает, что выстрелил девочке пяти-шести лет в голову. По его словам, вагнеровцам отдали приказ уничтожить всех – мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а лица, которые рассказывают их, – идентифицированы", – написал он.
Омбудсмен подчеркнул, "что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования".
"За военные преступления на территории нашей страны виновные должны быть справедливо наказаны. Только по официальным данным, в результате войны в Украине погибло 470 детей, 407 – пропавшие без вести, 19 384 ребенка – депортированы страной-агрессором. Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше. Россия – страна-террорист", – заявил Лубинец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Офис генерального прокурора Украины обязался проверить озвученную вагнеровцами информацию.
17 апреля российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией.
В частности, бывший осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте. Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.
Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.
Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.
Указывается, что бывшие вагнеровцы находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину.