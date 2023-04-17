Лубинец: Признания вагнеровцев в убийствах детей должны быть проверены, а рассказывавшие – идентифицированы

"В сети появилась информация, что, вероятно, заключенные из ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН") "Вагнер" признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Один из них рассказывает, что выстрелил девочке пяти-шести лет в голову. По его словам, вагнеровцам отдали приказ уничтожить всех – мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а лица, которые рассказывают их, – идентифицированы", – написал он.

Омбудсмен подчеркнул, "что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования".

"За военные преступления на территории нашей страны виновные должны быть справедливо наказаны. Только по официальным данным, в результате войны в Украине погибло 470 детей, 407 – пропавшие без вести, 19 384 ребенка – депортированы страной-агрессором. Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше. Россия – страна-террорист", – заявил Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Офис генерального прокурора Украины обязался проверить озвученную вагнеровцами информацию.