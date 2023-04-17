ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лубинец: Признания вагнеровцев в убийствах детей должны быть проверены, а рассказывавшие – идентифицированы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия страна-террорист, заявил Лубинец
Россия – страна-террорист, заявил Лубинец
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил 17 апреля в Telegram, что свидетельства россиян об убийствах мирных жителей в Бахмуте и Соледаре Донецкой области следует проверить и идентифицировать военных преступников.

"В сети появилась информация, что, вероятно, заключенные из ЧВК (частной военной компании. – "ГОРДОН") "Вагнер" признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Один из них рассказывает, что выстрелил девочке пяти-шести лет в голову. По его словам, вагнеровцам отдали приказ уничтожить всех – мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. Эти слова должны быть зафиксированы и проверены, а лица, которые рассказывают их, – идентифицированы", – написал он.

Омбудсмен подчеркнул, "что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования".

"За военные преступления на территории нашей страны виновные должны быть справедливо наказаны. Только по официальным данным, в результате войны в Украине погибло 470 детей, 407 – пропавшие без вести, 19 384 ребенка – депортированы страной-агрессором. Однако мы понимаем, что эти цифры могут быть гораздо больше. Россия – страна-террорист", – заявил Лубинец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Офис генерального прокурора Украины обязался проверить озвученную вагнеровцами информацию.

Контекст:

17 апреля российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией.

В частности, бывший осужденный Азамат Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте. Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.

Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.

Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.

Указывается, что бывшие вагнеровцы находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: убийство, война, Соледар, дети, расследование, преступление, омбудсмен, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, признание, Дмитрий Лубинец, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Если эту подкормку не сделать, можете даже не мечтать о больших размерах чеснока". Эксперт рассказал, чем в апреле удобрять чеснок
  "Если эту подкормку не сделать, можете даже не мечтать о больших размерах чеснока". Эксперт рассказал, чем в апреле удобрять чеснок
Галина ГРИШИНА
Винник после слухов о своем диагнозе удалил все посты в соцсетях. Фото
Винник после слухов о своем диагнозе удалил все посты в соцсетях. Фото
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
"Нет слов". Разочарованная блогер показала, какое платье ожидала получить для выпускного и какое ей прислали на самом деле. Видео
Галина ГРИШИНА
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
"Даже не спрашивай, чем это закончилось". Анатолий Анатолич объяснил, почему не стоит заниматься сексом в туалете самолета
Галина ГРИШИНА
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
"Обжигающее селфи, которое заставляет пульс биться чаще". Фото 30-летней Гомес в обтягивающей майке без белья собрало 13 млн лайков
Галина ГРИШИНА
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Сумская рассказала о разговоре накануне Пасхи с дочерью, проживающей в РФ
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Скандал с Wellboy. Артист озвучил причины прекращения работы с продюсерским центром Papa music
Галина ГРИШИНА
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
54-летняя "икона красоты" Энистон, чьи волосы "достойны зависти", рассказала, что делать женщинам в возрасте с сединой
Галина ГРИШИНА
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона
Галина ГРИШИНА
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
74-летняя Пугачева показала лицо вблизи. Фото
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
49-летняя Клум в ярком бикини легла на живот перед камерой
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Бывший продюсер Ани Лорак Фалеса отреагировал на заявление экс-жены о том, что переехал в Россию. Он сообщил, где находится на самом деле
Галина ГРИШИНА
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Когда нужно добавлять чеснок в плов и в каком виде
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Мохито. Как дома приготовить безалкогольный коктейль всего из трех составляющих
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Великобритания не дала визы украинским артистам. Организаторы тура обвинили британское правительство в лицемерии и заявили о €100 тыс. убытков (56330)
2
Пугачевой – 74 года. Самые яркие фото певицы и 46-летнего Галкина от момента их знакомства до переезда в Израиль (46992)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (37009)
4
Как в апреле посадить лук, чтобы он не пошел в стрелки. Эксперт назвала пять простых действий, которые помогут собрать сочный урожай (27452)
5
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (23869)
6
Зеленская рассказала, что ее успокаивает, как часто сама моет посуду и куда девает старую косметику (22668)
7
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (22618)
8
Продюсер "Голосу країни" Завадюк совершил каминг-аут и признался, что живет вместе с бойфрендом (17552)
 
 
 
 