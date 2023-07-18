Маляр: Российские оккупанты используют 50 тыс. боеприпасов в день, украинские военные 6–7 тыс.

"За прошлую неделю на востоке враг использовал 353 тыс. боеприпасов. Поделите на семь дней – это около 50 тыс. в день. Мы тратим в день около 6–7 тыс. Это означает, что идет беспрерывный огонь по тем направлениям, по которым наступает враг", – рассказала она.

По словам Маляр, на юге у россиян есть одно существенное преимущество – сплошная заминированность. Бывает, что мины лежат в три слоя, отметила она. А на востоке у оккупантов преимущество именно в вооружениях и в обстрелах, подчеркнула замминистра.