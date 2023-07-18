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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр: Российские оккупанты используют 50 тыс. боеприпасов в день, украинские военные 6–7 тыс.

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Маляр сравнила количество боеприпасов, которые используют оккупанты и силы обороны Украины
Маляр сравнила количество боеприпасов, которые используют оккупанты и силы обороны Украины
Фото: EPA

У российских оккупантов на востоке Украины есть преимущество в количестве оружия и людей, поэтому они использует в разы больше боеприпасов, чем украинские силы обороны. Об этом рассказала замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"За прошлую неделю на востоке враг использовал 353 тыс. боеприпасов. Поделите на семь дней – это около 50 тыс. в день. Мы тратим в день около 6–7 тыс. Это означает, что идет беспрерывный огонь по тем направлениям, по которым наступает враг", – рассказала она.

По словам Маляр, на юге у россиян есть одно существенное преимущество – сплошная заминированность. Бывает, что мины лежат в три слоя, отметила она. А на востоке у оккупантов преимущество именно в вооружениях и в обстрелах, подчеркнула замминистра.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщили в Минобороны 17 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: боеприпасы, Анна Маляр, война России против Украины, российские оккупанты
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