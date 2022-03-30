"Мам, ты знаешь, что происходит здесь? Наши убивают в Украине мирных людей". Пленный оккупант позвонил домой

Он разговаривает с мужчиной, которого называет дядей Сашей. Ему оккупант рассказал, что сдался в плен по своей инициативе, "чтобы свои не убили".

"Мам, успокойся, все хорошо. Все нормально. Я в Украине, я сдал оружие. И сдался в плен сам. Все хорошо, меня тут кормят, обувают, одевают. Сейчас нас посадят в СИЗО ждать, пока будет обмен пленными. Кормят три раза в день... Ты знаешь, что происходит здесь? Тут наши, которых мы называем русскими, убивают людей мирных. Ты понимаешь?" – говорит россиянин.

Он добавил, что украинцы не бьют пленных.

"Тех, кто сдался, – никого тут не убивают. Все на месте", – рассказал мужчина.

На слова матери "ты к хорошим ребятам попал" он говорит: "Они все тут хорошие, мам. Это наши пришли убивать... Не верьте, то, что там говорят, в России, – это все брехня. Россия напала на Украину. Меня никто не заставляет это говорить. Я говорю то, что вижу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)