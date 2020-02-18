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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэра Светлодарска отправили под домашний арест

По данным прокуратуры, в 2014 году городской голова Светлодарска Донецкой области Анатолий Брехунец внес в повестку дня сессии вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР", а затем поддержал его во время голосования.

Брехунца подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
Брехунца подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины
Фото: svitlodarsk-rada.dn.ua

Краматорский городской суд Донецкой области отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 

В релизе не указано имя городского головы, однако на сайте горсовета говорится, что эту должность с 2010 года занимает Анатолий Брехунец. 

По данным следствия, в мае 2014 года Брехунец внес в повестку дня сессии "и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР". 

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: референдум, Донбасс, следствие, ДНР, Светлодарск, война в Украине, уголовное производство, домашний арест
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