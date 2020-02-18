Мэра Светлодарска отправили под домашний арест

По данным прокуратуры, в 2014 году городской голова Светлодарска Донецкой области Анатолий Брехунец внес в повестку дня сессии вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР", а затем поддержал его во время голосования.

Краматорский городской суд Донецкой области отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, информирует пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В релизе не указано имя городского головы, однако на сайте горсовета говорится, что эту должность с 2010 года занимает Анатолий Брехунец.

По данным следствия, в мае 2014 года Брехунец внес в повестку дня сессии "и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).