"Метинвест" Ахметова передал украинским военным журналистам каски и бронежилеты

"Есть очень большая необходимость обеспечения безопасности журналистов, которые ездят в зоны военного конфликта, где они рискуют жизнью. Передаем от компании "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского бронежилеты и каски 4-й степени защиты", – отметил Силантьев.
По словам генерального директора "Метинвеста" Юрия Рыженкова, украинские металлурги освоили собственное производство бронепластин. Всего передадут на фронт 100 тыс. бронежилетов с защитой 4+.
"Война не только на фронте, это не только военные, это не только медики, но есть еще информационная война, которая не менее важна для нашей общей победы. То, что мы сегодня вместе передаем средства защиты для наших журналистов, – это важный шаг вперед", – подчеркнул он.
В конце апреля первым бронежилеты от "Метинвеста" Силантьев привез спасателям – бригаде, которая разбирала завалы разбомбленного россиянами ТРЦ "Ретровилль". Также партию бронежилетов от него получили медики, которые вывозят раненых из горячих точек. В начале мая спортсмен передал военным и медикам очередную партию бронежилетов.
"Метинвест" передал предприятиям Украины 900 тонн специальной стали, из которой изготовят 90 тыс. бронежилетов для украинских воинов. Также компания закупает за границей готовые средства защиты и передает украинским бойцам нужную технику – квадрокоптеры, беспилотники и автомобили.