Украинские военные получили очередную партию бронежилетов от компании "Метинвест"

"Эта помощь – часть системной поддержки, которую оказывает компания "Метинвест" Рината Ахметова. Сегодня мы привезли 100 бронежилетов и 20 касок. Военные обратились к нам с просьбой предоставить средства защиты, и мы немедленно предоставили им все, что необходимое", – рассказал он.

По его словам, на предприятиях "Метинвеста" налажено системное производство бронеплит, также компания заказывает плитоноски, комплектует бронежилеты и передает украинским военным.

"Все бронежилеты проходят проверку, они отстреливаются военными и выдерживают калибры 5,45 и 7,62, поэтому отвечают всем нормам и стандартам", – сообщил он.

В "Метинвесте" отметили, что украинские военные подтверждают надежность бронежилетов.