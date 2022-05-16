Украинские военные получили очередную партию бронежилетов от компании "Метинвест"

"Эта помощь – часть системной поддержки, которую оказывает компания "Метинвест" Рината Ахметова. Сегодня мы привезли 100 бронежилетов и 20 касок. Военные обратились к нам с просьбой предоставить средства защиты, и мы немедленно предоставили им все, что необходимое", – рассказал он.
По его словам, на предприятиях "Метинвеста" налажено системное производство бронеплит, также компания заказывает плитоноски, комплектует бронежилеты и передает украинским военным.
"Все бронежилеты проходят проверку, они отстреливаются военными и выдерживают калибры 5,45 и 7,62, поэтому отвечают всем нормам и стандартам", – сообщил он.
В "Метинвесте" отметили, что украинские военные подтверждают надежность бронежилетов.
За 70 дней войны "Метинвест" направил более 1,2 млрд грн на нужды украинской армии и мирных жителей. На эти деньги закупаются бронежилеты, медикаменты, продукты для формирования гуманитарных наборов, строятся укрытия.