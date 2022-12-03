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"Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия

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Операторы крупнокалиберного оружия получат бронированные щиты от "Стального фронта"
Операторы крупнокалиберного оружия получат бронированные щиты от "Стального фронта"
Фото: metinvest.media

Украинские военные получат новый вид защиты – бронированные щиты, способные защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Разработала щиты группа "Метинвест" в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт", сообщили в пресс-службе компании.

Щиты изготавливают из закаленных пластин из стали 30MnB5. После термической обработки они приобретают баллистическую устойчивость не ниже четвертого класса – выдерживают прямое попадание пуль типов ПС, ПП и ЛПС с расстояния 10 метров.

Такие щиты устанавливают на поворотную стойку в кузове пикапа, внедорожника и другой легковой или специализированной техники. Стойка монтируется на крепком подшипнике и крепится к самой раме автомобиля. Это позволяет защитнику вести огонь с вращением оружия вокруг оси. При этом бронещит продолжает закрывать его от вражеских выстрелов.

Контекст:

Группа "Метинвест" также передала для ВСУ и других силовых структур более 150 тыс. готовых бронежилетов. В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" бизнесы СКМ передали более 2 тыс. дронов и раций, 700 авто, полмиллиона литров горючего, более 40 мобильных укрытий и другую помощь. Также "Метинвест" продолжает производить и передавать бойцам печи: было отправлено уже более 300 штук.

Всего же в рамках инициативы "Стальной фронт" предприятия Ахметова передадут военнослужащим 2500 печей. С начала войны бизнесы СКМ направили на помощь Украине и украинцам более 3,5 млрд грн.

Теги: оружие, автомобили, Метинвест, помощь, сталь, ВСУ, война России против Украины
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