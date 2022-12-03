"Метинвест" разработал бронированные щиты для пулеметчиков и операторов крупнокалиберного оружия

Щиты изготавливают из закаленных пластин из стали 30MnB5. После термической обработки они приобретают баллистическую устойчивость не ниже четвертого класса – выдерживают прямое попадание пуль типов ПС, ПП и ЛПС с расстояния 10 метров.

Такие щиты устанавливают на поворотную стойку в кузове пикапа, внедорожника и другой легковой или специализированной техники. Стойка монтируется на крепком подшипнике и крепится к самой раме автомобиля. Это позволяет защитнику вести огонь с вращением оружия вокруг оси. При этом бронещит продолжает закрывать его от вражеских выстрелов.