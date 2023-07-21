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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны опровергло заявления СМИ о разворовывании западного оружия в Украине

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Замминистра обороны прокомментировал заявления о якобы разворовывании военной техники
Замминистра обороны прокомментировал заявления о якобы разворовывании военной техники
Фото: Міністерство оборони України / Telegram

Инспекция Соединенных Штатов по линии материально-технической помощи показала отсутствие претензий со стороны американской стороны к учету Украины вооружения и военной техники. Об этом рассказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов на брифинге, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Он прокомментировал информацию СМИ о якобы случаях хищения западного оружия.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости приехать туда и увидеть, что там есть", – рассказал Гаврилов.

21 июля телеканал CNN опубликовал материал о том, что добровольцы и незаконные торговцы оружием в Украине в прошлом году украли часть оружия и снаряжения, предоставленного Западом, предназначенного для украинских войск.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявляли о новых пакетах помощи для Украины. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, военная техника, военная помощь, Минобороны, война России против Украины, Владимир Гаврилов
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