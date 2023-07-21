Минобороны опровергло заявления СМИ о разворовывании западного оружия в Украине

Он прокомментировал информацию СМИ о якобы случаях хищения западного оружия.
"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости приехать туда и увидеть, что там есть", – рассказал Гаврилов.
21 июля телеканал CNN опубликовал материал о том, что добровольцы и незаконные торговцы оружием в Украине в прошлом году украли часть оружия и снаряжения, предоставленного Западом, предназначенного для украинских войск.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявляли о новых пакетах помощи для Украины. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.