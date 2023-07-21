Минобороны опровергло заявления СМИ о разворовывании западного оружия в Украине

Он прокомментировал информацию СМИ о якобы случаях хищения западного оружия.

"Артиллерия, боеприпасы, сложные системы ПВО, бронетехника – в Украине все учтено. В прошлом году была внедрена автоматизированная система учета и прохождения всего ВВТ через логистику. С помощью партнеров введены программы LOGFAS и "Каравай", которые позволяют по штрих-коду и QR-коду сопровождать военную технику в воинскую часть, а в случае необходимости приехать туда и увидеть, что там есть", – рассказал Гаврилов.

21 июля телеканал CNN опубликовал материал о том, что добровольцы и незаконные торговцы оружием в Украине в прошлом году украли часть оружия и снаряжения, предоставленного Западом, предназначенного для украинских войск.