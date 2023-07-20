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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основные усилия союзников Украины переходят от безвозмездной передачи оружия к его ремонту – Пентагон

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Союзники сфокусировались на ремонте переданной Украине военной техники
Союзники сфокусировались на ремонте переданной Украине военной техники
Фото: EPA

Фокус западных партнеров существенно сместился на ремонт и поддержку оружия, переданного Украине, так как они понимают, что война может длиться месяцами и годами. Об этом сказал представитель Пентагона Уильям Лаплант в комментарии изданию Politico, опубликованном 19 июля.

Он отметил, что до начала контрнаступления Украины союзники все больше беспокоились о том, что усилия по поддержанию переданного оборудования в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя.

Сейчас, когда идет борьба за вытеснение хорошо укрепившихся российских войск, уничтожающих бронетехнику и артиллерийские орудия, необходимость починить оборудование и вернуть его в бой становится более острой, чем когда-либо на войне, говорится в публикации.

Отмечается, что за 17 месяцев войны Украина накопила разнообразный арсенал техники, которую нужно ремонтировать. Поддержание в рабочем состоянии всего этого оборудования, чтобы Киев мог продолжать свое контрнаступление, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией, а Лаплант руководит ею.

"У нас есть регулярные беседы с украинскими коллегами. Мы следим за тем, чтобы у них было все, что им нужно. И если детали должны быть доставлены из страны, находящейся на другом конце света, мы позаботимся о том, чтобы доставить их", – сказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, Украине уже помогли создать службу поддержки поставок, курирующую более 4 тыс. линий поставок запчастей для западного оборудования, переданного украинской армии.

США также перевели на украинский язык более 700 технических инструкций для западного оружия и обратились в оборонные фирмы по всему миру, чтобы обеспечить пакеты технических данных для этих систем.

Что касается самих орудий, которые изнашиваются от постоянного использования, то украинцы стали использовать 3D-принтеры для изготовления собственных запчастей, рассказал чиновник.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.

С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявлял о новых пакетах помощи для Украины. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: оружие, вооружение, военная техника, ремонт, война России против Украины
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