Основные усилия союзников Украины переходят от безвозмездной передачи оружия к его ремонту – Пентагон

Он отметил, что до начала контрнаступления Украины союзники все больше беспокоились о том, что усилия по поддержанию переданного оборудования в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя.
Сейчас, когда идет борьба за вытеснение хорошо укрепившихся российских войск, уничтожающих бронетехнику и артиллерийские орудия, необходимость починить оборудование и вернуть его в бой становится более острой, чем когда-либо на войне, говорится в публикации.
Отмечается, что за 17 месяцев войны Украина накопила разнообразный арсенал техники, которую нужно ремонтировать. Поддержание в рабочем состоянии всего этого оборудования, чтобы Киев мог продолжать свое контрнаступление, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией, а Лаплант руководит ею.
"У нас есть регулярные беседы с украинскими коллегами. Мы следим за тем, чтобы у них было все, что им нужно. И если детали должны быть доставлены из страны, находящейся на другом конце света, мы позаботимся о том, чтобы доставить их", – сказал чиновник.
По словам представителя Пентагона, Украине уже помогли создать службу поддержки поставок, курирующую более 4 тыс. линий поставок запчастей для западного оборудования, переданного украинской армии.
США также перевели на украинский язык более 700 технических инструкций для западного оружия и обратились в оборонные фирмы по всему миру, чтобы обеспечить пакеты технических данных для этих систем.
Что касается самих орудий, которые изнашиваются от постоянного использования, то украинцы стали использовать 3D-принтеры для изготовления собственных запчастей, рассказал чиновник.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
После вторжения России страны Запада увеличили Украине военную помощь. Для координации ее предоставления была создана контактная группа "Рамштайн", в которую входит около 50 стран. Украина получает от союзников бронетехнику, артиллерийские системы, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, вертолеты, беспилотники, боеприпасы и другое.
С начала войны международные партнеры выделили для Украины около €170 млрд, говорилось в исследовании Кильского института мировой экономики, опубликованном в конце июня. После этого ряд стран заявлял о новых пакетах помощи для Украины. Эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств и международных финансовых организаций.