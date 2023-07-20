Основные усилия союзников Украины переходят от безвозмездной передачи оружия к его ремонту – Пентагон

Он отметил, что до начала контрнаступления Украины союзники все больше беспокоились о том, что усилия по поддержанию переданного оборудования в рабочем состоянии отстают от потребностей поля боя.

Сейчас, когда идет борьба за вытеснение хорошо укрепившихся российских войск, уничтожающих бронетехнику и артиллерийские орудия, необходимость починить оборудование и вернуть его в бой становится более острой, чем когда-либо на войне, говорится в публикации.

Отмечается, что за 17 месяцев войны Украина накопила разнообразный арсенал техники, которую нужно ремонтировать. Поддержание в рабочем состоянии всего этого оборудования, чтобы Киев мог продолжать свое контрнаступление, является одной из основных функций рабочей группы из 22 стран, возглавляемой США, Польшей и Великобританией, а Лаплант руководит ею.

"У нас есть регулярные беседы с украинскими коллегами. Мы следим за тем, чтобы у них было все, что им нужно. И если детали должны быть доставлены из страны, находящейся на другом конце света, мы позаботимся о том, чтобы доставить их", – сказал чиновник.

По словам представителя Пентагона, Украине уже помогли создать службу поддержки поставок, курирующую более 4 тыс. линий поставок запчастей для западного оборудования, переданного украинской армии.

США также перевели на украинский язык более 700 технических инструкций для западного оружия и обратились в оборонные фирмы по всему миру, чтобы обеспечить пакеты технических данных для этих систем.

Что касается самих орудий, которые изнашиваются от постоянного использования, то украинцы стали использовать 3D-принтеры для изготовления собственных запчастей, рассказал чиновник.