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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Могу взять человека и в голову "бам". Настя, я долбо…бом стал". Стало известно имя россиянина, который напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

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Иванов говорил жене, что стал "долбо&hellip;бом"
Иванов говорил жене, что стал "долбо…бом"
Фото: pravda.com.ua

Российскому солдату, чей разговор с женой 13 мая опубликовала Служба безопасности Украины, 27 лет, его зовут Дмитрий Геннадиевич Иванов.

Об этом сообщила 13 мая "Украинская правда", ссылаясь на источники в СБУ.

Иванов, по данным СБУ, сейчас находится в Херсонской области. Из его разговора, который вчера опубликовала украинская спецслужба, следовало, что он рассказами о своих зверствах напугал жену.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, [автомата] Калашникова, из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – заявил оккупант в беседе с женой. Та в ответ спросила, как они смогут после такого дальше жить вместе.

По информации "Украинской правды", в соцсетях Иванов называет себя Дмитрием Тумановым, его адрес – село Купсола (Мокринский район, республика Марий Эл).

Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua

Его жена Анастасия Короткова публиковала в соцсети свадебные фотографии, датированные 2020 годом.

Фото: pravda.com.ua
Фото: pravda.com.ua

После выхода публикации "Украинской правды" сменила аватарку и закрыла страницу, отметил журналист Михаил Ткач.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/5056536571082491

Контекст:

По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: военные, Михаил Ткач, Служба безопасности Украины, жена, российские оккупанты
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