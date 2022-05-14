"Могу взять человека и в голову "бам". Настя, я долбо…бом стал". Стало известно имя россиянина, который напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

Об этом сообщила 13 мая "Украинская правда", ссылаясь на источники в СБУ.
Иванов, по данным СБУ, сейчас находится в Херсонской области. Из его разговора, который вчера опубликовала украинская спецслужба, следовало, что он рассказами о своих зверствах напугал жену.
"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, [автомата] Калашникова, из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – заявил оккупант в беседе с женой. Та в ответ спросила, как они смогут после такого дальше жить вместе.
По информации "Украинской правды", в соцсетях Иванов называет себя Дмитрием Тумановым, его адрес – село Купсола (Мокринский район, республика Марий Эл).
Его жена Анастасия Короткова публиковала в соцсети свадебные фотографии, датированные 2020 годом.
После выхода публикации "Украинской правды" сменила аватарку и закрыла страницу, отметил журналист Михаил Ткач.
По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.