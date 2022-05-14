"Могу взять человека и в голову "бам". Настя, я долбо…бом стал". Стало известно имя россиянина, который напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

Иванов говорил жене, что стал "долбо…бом" Фото: pravda.com.ua

Об этом сообщила 13 мая "Украинская правда", ссылаясь на источники в СБУ.

Иванов, по данным СБУ, сейчас находится в Херсонской области. Из его разговора, который вчера опубликовала украинская спецслужба, следовало, что он рассказами о своих зверствах напугал жену.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, [автомата] Калашникова, из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – заявил оккупант в беседе с женой. Та в ответ спросила, как они смогут после такого дальше жить вместе.

По информации "Украинской правды", в соцсетях Иванов называет себя Дмитрием Тумановым, его адрес – село Купсола (Мокринский район, республика Марий Эл).

Фото: pravda.com.ua

Его жена Анастасия Короткова публиковала в соцсети свадебные фотографии, датированные 2020 годом.

Фото: pravda.com.ua

После выхода публикации "Украинской правды" сменила аватарку и закрыла страницу, отметил журналист Михаил Ткач.