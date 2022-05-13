"Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял". Российский оккупант напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

Как отметили в ведомстве, жены российских военных "с ужасом ожидают возвращения мужей домой, поскольку зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат".
"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, "Калашникова", из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – утверждает оккупант.
В ответ его жена спрашивает, как они смогут продолжать жить вместе после произошедшего.
Захватчик в свою очередь не переживает по этому поводу и продолжает рассказывать о своих зверствах в Украине: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по головам стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя какой есть, и я приеду таким, какой есть".
В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.