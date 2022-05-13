"Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял". Российский оккупант напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях Фото: Служба безпеки України / Facebook

Как отметили в ведомстве, жены российских военных "с ужасом ожидают возвращения мужей домой, поскольку зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат".

"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, "Калашникова", из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – утверждает оккупант.

В ответ его жена спрашивает, как они смогут продолжать жить вместе после произошедшего.

Захватчик в свою очередь не переживает по этому поводу и продолжает рассказывать о своих зверствах в Украине: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по головам стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя какой есть, и я приеду таким, какой есть".

В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях.

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