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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял". Российский оккупант напугал жену рассказами о своих зверствах в Украине

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В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях
В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские оккупанты, которые прибегают к зверствам на войне в Украине, стали пугать собственных жен. Об этом свидетельствует разговор оккупанта с его супругой, перехват которого 13 мая опубликовала в Facebook Служба безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, жены российских военных "с ужасом ожидают возвращения мужей домой, поскольку зверства, которые они совершают на нашей земле, изменили психику вражеских солдат".

"Я могу взять человека и в голову "бам"… Из пулемета, "Калашникова", из ПКМ… 100 человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что, в это не веришь? Настя, я долбо…бом стал, я вообще …банутым стал", – утверждает оккупант.

В ответ его жена спрашивает, как они смогут продолжать жить вместе после произошедшего.

Захватчик в свою очередь не переживает по этому поводу и продолжает рассказывать о своих зверствах в Украине: "Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по головам стрелял, убивал их. Они плакали, умоляли меня – я в них все равно стрелял. Настя, ты на меня не смотри, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя какой есть, и я приеду таким, какой есть".

В СБУ заявили, что в распоряжении спецслужбы уже есть контакты, личные данные и признания российского захватчика в совершенных преступлениях.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/681269809642188/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, убийство, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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